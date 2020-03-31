明起佛山发放亿元消费券 上支付宝可摇号申领

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息：3月31日，佛山宣布将发放亿元消费券，启动为期一个月的“促销费、惠民生”活动。佛山由此成为广东首个全市范围发放消费券的城市。明日( 4 月 1 日)起，消费者可通过支付宝或佛山通APP参与抽取消费券活动。

佛山消费券是由佛山市牵头，联动本地商户、阿里巴巴和支付宝平台，面向佛山市民和佛山游客精准制定的电子抵用券。

为期一个月的消费促进月活动由佛山市级财政首先启动，佛山市下辖禅城、南海、顺德、高明、三水等区和街镇将陆续跟进，以多种形式配套开展促销费回暖行动。其中，佛山市市级财政直接投入 1 亿元，各区、镇街、电商平台投入和全市商家匹配优惠额度共约 6 亿元。预计活动期间拉动市场消费超过 30 亿元以上。

佛山市级财政投入的 1 亿元定于 4 月 1 日正式上线派发，首期发放30万份价值为100元的消费券包，每个消费包内含 4 张消费抵扣券(30减10元 1 张、50减20元 2 张、150减50元 1 张)。所有佛山市民和来佛山的游客均可参与抽券活动。

据悉，此次消费券活动将覆盖佛山餐饮、景区、住宿、美容美发等领域的线下商户。领券后，消费者可在线下支付时通过支付宝直接抵扣现金使用。消费券限期 7 日，有效期结束后，未使用消费券将由系统自动收回，滚动计入下批次发放。

3 月以来，除佛山外，广西、南京、合肥、杭州等多地政府通过支付宝等平台发放消费券，以激活被疫情抑制的消费需求。