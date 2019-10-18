马云：我背后有很多女人支持着我 我永远感谢她们

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日 消息：近日，在新加坡举行的2019福布斯全球CEO大会上，马云表示，女性比男性更加关怀他人，阿里巴巴超过60%消费者都是女性。俗话说每个成功男人的背后都有一个强大的女人，我身后有很多强大的女人支持着我，我永远感谢她们。

在今年8月的2019 全球女性创业大会上，马云提前发表了卸任感言。马云称，自己对阿里巴巴的最后一个要求就是阿里的公司女性员工的参与度绝对不能低于33%，不论用什么方式，必须达标。如果能够达到50%，就更高兴了。

马云表示，把事情做到要靠男人，把事情做好一定要靠女人，但只有男女一起才能把事情做妙。所以，做到，做好，做妙是三个不同的境界。这个世界男性和女性能够平衡，这样世界才会更加美好。女性是独特的存在，离开了女人，男人啥都不是。

此外，在今年 7 月的2019冬季达沃斯上，马云表示，没有女人，就没有阿里巴巴。阿里成功的秘诀就是多招女性，几乎50%的员工是女性，34%的高管是女性。我们发现，女性更关心他人，女性买东西不是为自己，而是为家人。