百度：一收费“代编”百度百科词条人员被抓

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:今天，百度官方发消息称，今年七月公司收到网民举报称：在某社交平台上收到私信，对方称可收费“代编”百度百科词条。对方表示，自己有渠道，只要肯出钱，他们可以替你编辑并通过一条百度百科词条。



了解到情况后，百度立刻向公安机关报警。经过警方的缜密侦查，很快锁定了位于重庆綦江区的廖某某。警方在获取证据后，掌握了廖某某的违法事实，随后依法对其进行拘留。

百度官方强调，百度百科自上线以来就一直秉持人人可编辑的开放共建原则，词条的创建、修改均免费。

对于为什么很多网友编的词条通不过，而“代做百科词条”的黑产却能通过的原因，百度给出的解释如下：

黑产们更了解规则。仔细对比就会发现，他们代编的版本和之前未通过的版本在一些表述细节、参考资料上是有明显区别的。由于了解规则，他们会把“客户”提交内容中不允许使用的夸大形容词删除或者替换为实际的表述、会增加权威参考资料作为背书等等，以保证内容符合百度百科的编辑规范。

很多网友反馈，百度百科很难通过。其实，是因为没有掌握正确的编辑技巧，按照规范编写词条，通过审核其实可以很简单。