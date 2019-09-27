“扫一扫”分享到微信

见闻

百度：一收费“代编”百度百科词条人员被抓

2019-09-27 16:55 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

百度 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:今天，百度官方发消息称，今年七月公司收到网民举报称：在某社交平台上收到私信，对方称可收费“代编”百度百科词条。对方表示，自己有渠道，只要肯出钱，他们可以替你编辑并通过一条百度百科词条。

了解到情况后，百度立刻向公安机关报警。经过警方的缜密侦查，很快锁定了位于重庆綦江区的廖某某。警方在获取证据后，掌握了廖某某的违法事实，随后依法对其进行拘留。

百度官方强调，百度百科自上线以来就一直秉持人人可编辑的开放共建原则，词条的创建、修改均免费。

对于为什么很多网友编的词条通不过，而“代做百科词条”的黑产却能通过的原因，百度给出的解释如下：

黑产们更了解规则。仔细对比就会发现，他们代编的版本和之前未通过的版本在一些表述细节、参考资料上是有明显区别的。由于了解规则，他们会把“客户”提交内容中不允许使用的夸大形容词删除或者替换为实际的表述、会增加权威参考资料作为背书等等，以保证内容符合百度百科的编辑规范。

很多网友反馈，百度百科很难通过。其实，是因为没有掌握正确的编辑技巧，按照规范编写词条，通过审核其实可以很简单。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

新iPadPro 苹果

2019 款新 iPad Pro 机模日照曝光：后置「浴霸」三摄

· 新iPadPro 苹果
比原链 段新星 朗豫

比原链人员调整：段新星辞去CEO一职 由朗豫接任

· 比原链 段新星 朗豫
盲盒 独角兽 molly

盲盒热门款被炒高至2000元 厂家：造价仅11元

· 盲盒 独角兽 molly
小米 大疆 工信部

工信部：小米大疆等53家企业被评为2019年国家技术创新示范企业

· 小米 大疆 工信部
海底捞 海底捞优惠 海底捞火锅

海底捞取消大学生69折 网友：幸好不是大学生很多年

· 海底捞 海底捞优惠 海底捞火锅
三星 三星长女离婚 李富真

生活比电视剧狗血！三星长女离婚男方获141亿分手费仍不满

· 三星 三星长女离婚 李富真
iPhone11 视频 方便面修iPhone11

中国小哥用方便面修iPhone11震惊老外 网友：手艺满分

· iPhone11 视频 方便面修iPhone11
共享充电宝 街电 小电

共享充电宝告别1元时代 网友感慨：充电宝自由正在远去

· 共享充电宝 街电 小电
周琦 百科词条 网络暴力

周琦百科词条被官方锁定 网友：别让批评成为网络暴力

· 周琦 百科词条 网络暴力
微信朋友圈 老赖 小程序 法院用微信朋友圈曝光老赖

法院用微信朋友圈曝光老赖 网友：建议全国推广

· 微信朋友圈 老赖 小程序
查看更多
﻿

编辑推荐

看完这组高清大图 你再决定买不买华为 Mate30

[数码]· 09月27日

OPPO新机9999元也有人买 沈义人：只能改成99999了

[数码]· 09月27日

百度：一收费“代编”百度百科词条人员被抓

[见闻]· 09月27日

盲盒热门款被炒高至2000元 厂家：造价仅11元

[见闻]· 09月27日

小米大疆等53家企业被评为2019年国家技术创新示范企业

[见闻]· 09月27日

工信部：大力推动病毒查杀等网络安全产品演进升级

[见闻]· 09月27日

英特尔AI医疗实战手册曝光：医生诊断提速10倍

[动态]· 09月27日

Phpstudy联合各大安全厂商为用户提供免费的安全检测服务

[传媒]· 09月27日