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见闻

白折腾？调查显示：消费者和果粉目前对折叠智能手机没啥兴趣

2019-08-15 16:48 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息：根据上周Patently Apple进行的一项关于消费者对折叠式智能手机兴趣度调查显示，美国消费者目前似乎对折叠智能手机不太感兴趣。

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据悉，该调查于 7 月底和 8 月初对 2000 多名美国成年人进行的关于折叠智能手机兴趣度进行调查。

当被问及是否会有兴趣购买三星折叠手机Galaxy Fold时，只有3%的人有强烈的购买欲望，而另外85%的人则毫无兴趣。而当去除三星折叠手机这项选择后，消费者的购买兴趣就有所增加，强烈的购买兴趣的人上升至4%，毫无兴趣的占比则为76%。

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从年龄分布来看，X一代和千禧一代对可折叠技术表现出相当大的兴趣，Z世代则感兴趣的比例则最高。三者有强烈兴趣的占比分别为：23%、20%和25%。

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调查受访者表示，苹果的粉丝们一般都对三星折叠手机Galaxy Fold怀疑态度。果粉对三星折叠手机毫无兴趣的占比高达88%，而不喜欢苹果的消费者这个数字则降为80%。

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从性别分布来看，调查发现，62%的男性对折叠式智能手机感兴趣，而只有38%的女性感兴趣。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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