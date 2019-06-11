品牌运营如何玩转社交媒体，这里有8个必备的简单方法

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站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息:在社交媒体中，你不仅要参与，还要持续的参与其中。建立有意义联系的关键是加入对话;通过接触社区用户回应他们的意见，并设定议程。



你可以在众多的社交媒体平台中选择一个开始运营，如 Facebook、Twitter、领英、Instagram等等。不同平台有不同的特点，因此在选择之前最好选择不同社交媒体的特色才能更好展示自己的特色。例如，领英在商界更受欢迎，拥有大量国际用户;，Instagram更注重视觉效果;推特很有新闻价值，评论和回复都很快;Facebook有很多业务，但这种方式更加社会化。每个网站的用户统计数据也略有不同。最重要的是，找出目标客户主要在哪个社交媒体平台上，这才是更值得你投入的平台。本文将给出八点利用社交媒体更好提供企业服务的建议。

1.做真实的自己

一定要分享、推送和发布你自己感兴趣的东西。不要试图成为别人希望你成为样子，也无需努力使每件事都做到完美。如果你这样做了，你要么永远不会提出任何东西，更糟糕的是，还会破坏与顾客的信任。不管是Twitter、Facebook还是Pinterest，最重要的是你自己的想法。发布一些真正让你和你的社区感兴趣的东西。

2.保持与目标用户互动

社交媒体的主要目标是建立关系并提升价值。这是大多数人没能做到地方。很多运营者努力地创造内容，但却未能介入与观众互动。这意味着没有与人沟通，而是纯粹的分享自己认为很酷的内容。

真正该做的是，与人交谈，真正参与其中，回复评论，加入社区，分享你的观点。

3.不要过度展示内容

过度生产的内容往往会让用户对社交媒体感到厌烦。此外，你还需要花费很多精力准备内容，包括视频、音频、文章、报价板、图片等，而大多数人没有时间和资源。用户不在乎你上周创造了什么内容，他们更想了解你，并和你相处。因此，实时记录你的生活比花一大堆时间准备内容更有力量。

4.不要夸大其词

那种总想你推销保险的家伙很烦人吧，千万别做那样的人。你要了解他人，真诚参与，并加入对话...给出建议会让你看起来更乐于助人、知识渊博、值得信赖。让人们主动去问关于你的事情，而不是告诉他们自己的事情，这样更容易让他们接受。