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一张图看懂“世界首款真无孔手机”魅族zero众筹页面

2019-01-31 17:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月31日 消息：昨天，号称“世界首款真无孔手机”魅族Zero正式在美国众筹网站Indiegogo上开启众筹，众筹价格为 1299 美元(约合人民币 8715 元)的[全球限量工程师手制版]，另外还有一部 2999 美元(约合人民币 20121 元)的[极客抢先版]已经被购买。

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由于众筹页面为英文，今天魅族科技官方微博制作了中文版图片来介绍此次众筹。

根据页面介绍，魅族zero采用了ONE PIECE Onibody一体化陶瓷机身、无线超级快充、无线USB数据传输、mSound 2. 0 屏幕发声等等黑科技。 1299 美元档[全球限量工程师手制版]待目标金额众筹成功后将于今年 4 月发货。

配置方面，正面一块5. 99 英寸无刘海柔性OLED显示屏，搭配屏幕指纹识别和屏幕发声技术。搭载了高通骁龙 845 处理器，前置 2000 万像素摄像头，后置IMX380+IMX350 双摄镜头。机身周边采用虚拟压感按键，机身内部有mEngine震动马达来模拟传统按钮触感。采用空中发卡形式，也就是eSIM功能，不过还需要运营商支持。由于机身没有USB接口，所以通过无线充电，采用全新的Super Wireless mCharge无线快充，最高功率为18W。另外，魅族Zero支持IP68 级别防尘防水。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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