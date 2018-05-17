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数码日爆

暴走漫画侮辱英烈被封 王尼玛回应:审查不力 深刻道歉

2018-05-17 16:40 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

5 月 16 日的晚上，今日头条发布了一则公告，将对暴走漫画进行封禁，随后在网上各大媒体发生，暴走漫画存在侮辱先烈的短视频内容，现在被封已经是成为事实了，那暴走漫画会被永久的关停么?

这个短视频是暴走漫画在几年前的视频，然而在最近又被重新上传，重点来了，重新上传还是暴走漫画自己做的，也就让人纳闷了，难道是内部出现了什么问题?最近刚刚通过《英烈保护法》，在这个风口浪尖上暴走漫画怎么会突然的把之前做的三观不正的视频重新上传?所以引起了很多网友的反感甚至举报。

随后中国青年网微博上表示对暴走漫画强烈的不满，认为王尼玛混淆视听，王尼玛在声明里贴出来的图，是从早被下架的视频里截取的。而报道里的截图，是根据暴漫 5 月 8 号新剪辑发布的视频截取的，事实却是是王尼玛故意混淆视听，视频 58 秒里面对董存瑞和叶挺这样的革命先烈进行调侃。

今天下午新浪微博@王尼玛 对此回应，表示“审查不力 深刻道歉”以下为全文：

我们对审查不力导致未能及时删除在 2015 年网友发布的提及英烈名字的图片，表示深刻的道歉。

对于 2014 年的一段批评“广告商植入现象泛滥”的视频中，错误提及了英烈的名字，我们表示深刻的反省，并对此引发的不良社会影响道歉。

我们已经深刻意识到这个错误， 一定充分吸取教训，并已经做出了发布流程上的调整，也会在今后的内容创作和审核中加强管理。

我们一定会严格遵守和热烈拥护《中华人民共和国英雄烈士保护法》，无论如何不会拿先烈进行任何形式的调侃。

感谢相关媒体的指正。我们会努力提高自身水平，做出越来越多有趣的内容，也希望可以携手传播正能量。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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