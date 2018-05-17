暴走漫画侮辱英烈被封 王尼玛回应:审查不力 深刻道歉

5 月 16 日的晚上，今日头条发布了一则公告，将对暴走漫画进行封禁，随后在网上各大媒体发生，暴走漫画存在侮辱先烈的短视频内容，现在被封已经是成为事实了，那暴走漫画会被永久的关停么?

这个短视频是暴走漫画在几年前的视频，然而在最近又被重新上传，重点来了，重新上传还是暴走漫画自己做的，也就让人纳闷了，难道是内部出现了什么问题?最近刚刚通过《英烈保护法》，在这个风口浪尖上暴走漫画怎么会突然的把之前做的三观不正的视频重新上传?所以引起了很多网友的反感甚至举报。

随后中国青年网微博上表示对暴走漫画强烈的不满，认为王尼玛混淆视听，王尼玛在声明里贴出来的图，是从早被下架的视频里截取的。而报道里的截图，是根据暴漫 5 月 8 号新剪辑发布的视频截取的，事实却是是王尼玛故意混淆视听，视频 58 秒里面对董存瑞和叶挺这样的革命先烈进行调侃。

今天下午新浪微博@王尼玛 对此回应，表示“审查不力 深刻道歉”以下为全文：