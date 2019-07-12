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北京刷脸分类垃圾桶走红 刷脸积分可兑换鸡蛋

2019-07-12 15:19 稿源：站长之家  0条评论
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垃圾分类

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:最近，北京西城区德胜街道新风街一号院因推出“人脸识别”智能垃圾桶在网络走红。不同于其他垃圾桶，“人脸识别”智能垃圾桶不但支持刷脸开盖，而且还能自动为可回收垃圾称重并折合成现金入账。

那么，“人脸识别”智能分类垃圾桶是怎么运作的呢?据介绍，设备投入使用前，社区和物业先对居民进行了人像信息采集注册。完成刷脸注册的居民只要走到摄像头前垃圾桶就会自动开盖。此外，完成刷脸注册的居民用小程序扫描机身二维码，每个月还可以免费领两包垃圾袋。赠送的垃圾袋上都印有二维码，对垃圾进行清运时若发现垃圾投错，工作人员通过扫描二维码即可知道哪家投放错误，并通过小程序对用户进行提醒和扣分。

居民每投放一次厨余垃圾积 1 分，每天最高积 2 分。这些积分每周四都可向工作人员兑换物品。据悉， 15 积分能换一袋盐， 50 积分能换 10 个鸡蛋。而可回收垃圾自动称重后还会根据重量折合成现金入账，满 100 元就可提现。

为了降低厨余垃圾后期收运成本，该小区内还配备了厨余垃圾处理设施。厨余垃圾经过处理产生的中水和残渣可以直接排入市政管网。该小区日均产出垃圾 5 吨左右，厨余垃圾约 1 吨。

目前，该小区有 2100 多户居民，垃圾分类参与率达50%以上。已经完成注册的居民有 1000 多人。

西城区城管委表示：今年年底前西城区将实现新街口、德胜、西长安街、天桥、陶然亭、金融街、展览路、白纸坊、月坛、广内 10 个街道全覆盖，并搭建再生资源回收网络体系，探索设置再生资源回收交投点和中转站，取缔 100 处无证照、占道经营等影响环境建设的再生资源回收站点。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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