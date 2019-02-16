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美国男子靠网络乞讨月入4万 网友：脸皮厚竟也成了一项技能

2019-02-16 16:27 稿源：站长之家  0条评论
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电台、音乐、自媒体

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:网络主播因经常在直播中向粉丝讨要礼物而被称为是“网络乞丐”。但和美国这位“网络乞丐”比起来，国内的网络主播们可含蓄多了。

据看看新闻消息，美国的一名小哥Jovan Hill竟靠网络乞讨过上了优越的生活。他既没有在直播中唱歌、跳舞，也没有展示任何才艺，没钱就直接向粉丝要，而且还真有人给。

据了解，Jovan Hill今年 25 岁，曾做过养老院护工、餐厅服务员等工作，但每月 1200 美元的薪水让他感到不平衡，于是在Twitter上抱怨称“要是有人能给我打钱就好了”，并挂上了自己的账户。

QQ截图20190216160600.jpg

没想到的是，他的这一行为并没有引来粉丝的反感，还获得了不少网友的安慰，并且还有一名粉丝往他账户里转了 500 美金。

至此，Jovan Hill不再工作，而是靠着自己脸皮厚的绝技成为一名专业的网络乞讨者。更让人惊讶的是，他靠网络乞讨得到了每个月超过了 6000 美金(折合人民币 4 万元)的收入，住上了大房子，过上了优越的生活。

对此，不少网友表示不解，称到底是啥样的傻瓜才会给这种好吃懒做的人打赏。什么时候，脸皮厚竟也成了一项生活技能?

以下是网友热评：

新百论BTA特惠店：网络主播不就是这样???

日常围观小哥哥：几年之后乞讨的人开上了宝马 打赏的人依旧坐着公交车

归去来兮-2010：跟国内直播全靠厚脸皮的人一样，有人直播技术，有人直播生活，这类乞丐直播脸皮。

航空大话集：怎么说呢，懒B遇上闲B

海Y清：原来，懒和不要脸也能活啊?[费解]关键是有人愿意伺候懒，有人欣赏不要脸!

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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