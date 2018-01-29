网络现暴力视频公号，以暴制暴、强逼吃屎 还篇篇10万+

站长之家(Chinaz.com)注：还记得此前在网络上被恶搞的“滴滴打人”吗，虽然说这是一个段子，但当弱者被欺负时确实在内心是渴求能够有这样的人物出现以帮助他逃脱困境。英雄声张正义，以暴制暴、为民除害这样大快人心的戏码，在现实中却是违法的。

据新京报报道，近日，网络上出现了大量“替人出头”，用暴力、粗口“伸张正义”的视频公号。大家只要搜索“搞事”、“出击”等关键词，就能看到大量像“小马出击”、“老崔出击”、“炮爷出击”、“梁子出击”等这样的公众号。

这些公众号的内容基本类似，都是通过纪实拍摄“大哥”帮助“求助人”解决问题的内容，他们声称为民除害，通过酒瓶抡头、强逼吃屎、废其双手等暴力手段解决问题，宣扬以暴制暴内容，如“村霸抢吃抢喝打同乡，宽哥怒火中烧大打出手为民除害”等。

据了解，这些公众号视频的点击量大多都能达到 10 万+规模。律师表示，法律明确禁止传播暴力信息，此类视频虽然冠以“公平正义”、“惩恶扬善”，实质是以暴易暴、宣扬暴力，已触犯法律，同时网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理，承担起监管、审核责任。