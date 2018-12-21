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福州套路贷涉黑案一审宣判 21人获刑涉案金额近3千万

2018-12-21 17:14 稿源：站长之家  0条评论
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P2P,互联网金融，网贷

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站长之家(ChinaZ.com) 12月21日 消息:据福州晚报消息， 12 月 20 日，福州市长乐区人民法院就福州首例涉“套路贷”黑社会性质组织案件作一审宣判。孙某、赵某某因非法高利放贷暴力讨债获刑。其中，主犯孙某、赵某某分别获刑 15 年和 13 年，并没收个人财产。其余 19 名被告人分别被判处 6 年至 11 个月不等的有期徒刑。

据法院披露，孙某、赵某某于 2015 年先后注册 4 家公司，在未取得发放贷款资质的前提下，对外发放贷款并通过网络等诸多渠道“套路”借款人前去咨询、办理贷款。当借款人未及时还贷，就采用上门威胁、堵锁眼、喷油漆、砸门窗、拘禁、殴打等手段暴力催收。

经查，在 3 年的时间里，上述 4 家公司通过收取高额利息等手段，非法获利2879. 853 万元。法院审理认为，被告人孙某、赵某某等违法放贷、暴力催收获取巨额经济利益，并有组织地实施聚众斗殴、敲诈勒索、故意毁坏财物、非法拘禁等刑事案件近 80 起，已严重破坏社会秩序，被认定为黑社会性质组织。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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