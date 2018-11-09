李彦宏：百度将接管北京海淀红绿灯 减少40%堵车等待时间

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站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息：8 日，李彦宏在世界互联网大会针对人工智能发表了演讲。他认为未来大概 30 年到 50 年，人类会进入人工智能时代，会带来很多新的机会。而近年来，百度也一直在人工智能领域深耕，最具代表性的就是百度的无人车和百度Apollo系统。

在会上，李彦宏表示当无人车开始逐步在人们的生活中应用的同时，路也要跟着变得更聪明、更智能。过去，为了解决交通问题，我们在建造立交桥、停车场、地铁等场景投入了不少。但未来，更多的基础设施要在软件、要在智能化上去做投入。

李彦宏称，目前，百度已经和我国多个城市在这方面展开合作，例如北京海淀区。接下来，百度将接管北京海淀区的所有红绿灯，实时监控在路上到底有多少车，并调整红绿灯的时间。据测算，这将使人们在交通拥堵中节省30%到40%的等待时间。

据了解，百度无人驾驶项目于 2013 年起步，由百度研究院主导研发，其技术核心是“百度汽车大脑”。 2018 年 2 月 15 日，百度Apollo无人车亮相央视春晚，在港珠澳大桥开跑，并在无人驾驶模式下完成“8”字交叉跑的高难度动作。

而在互联网大会上，百度也向大家展示了这项黑科技。据介绍，百度无人车搭载的是小度车载OS系统。坐在车里，只需要操纵一部Pad就可以完成所有功能，包括启动车辆、设定路线，无人车到站后会自动开关门。目前已经可以在测试园区内完成接驳工作。



