“扫一扫”分享到微信

动态

李彦宏：百度将接管北京海淀红绿灯 减少40%堵车等待时间

2018-11-09 16:27 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

百度.jpg

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息：8 日，李彦宏在世界互联网大会针对人工智能发表了演讲。他认为未来大概 30 年到 50 年，人类会进入人工智能时代，会带来很多新的机会。而近年来，百度也一直在人工智能领域深耕，最具代表性的就是百度的无人车和百度Apollo系统。

在会上，李彦宏表示当无人车开始逐步在人们的生活中应用的同时，路也要跟着变得更聪明、更智能。过去，为了解决交通问题，我们在建造立交桥、停车场、地铁等场景投入了不少。但未来，更多的基础设施要在软件、要在智能化上去做投入。

李彦宏称，目前，百度已经和我国多个城市在这方面展开合作，例如北京海淀区。接下来，百度将接管北京海淀区的所有红绿灯，实时监控在路上到底有多少车，并调整红绿灯的时间。据测算，这将使人们在交通拥堵中节省30%到40%的等待时间。

据了解，百度无人驾驶项目于 2013 年起步，由百度研究院主导研发，其技术核心是“百度汽车大脑”。 2018 年 2 月 15 日，百度Apollo无人车亮相央视春晚，在港珠澳大桥开跑，并在无人驾驶模式下完成“8”字交叉跑的高难度动作。

而在互联网大会上，百度也向大家展示了这项黑科技。据介绍，百度无人车搭载的是小度车载OS系统。坐在车里，只需要操纵一部Pad就可以完成所有功能，包括启动车辆、设定路线，无人车到站后会自动开关门。目前已经可以在测试园区内完成接驳工作。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

杨元庆：摩托罗拉海外已盈利 PC重回全球第一

· 杨元庆 摩托罗拉 PC

蚂蚁金服井贤栋在互联网大会上都说了什么 演讲要点汇总

· 蚂蚁金服井贤栋 蚂蚁金服 区块链

高通称微信VR版将在5年内推出 将提供技术支持

· 高通 微信VR版 乌镇互联网大会

腾讯发现Google Home首个无接触攻破漏洞

· 腾讯 GoogleHome 漏洞

男黑客入侵公司数据库被抓时身穿着萝莉装 网友：原来是女装大佬

· 网络黑客 水手服 黑客穿女装

功夫小子变快递员“飞檐走壁” 双11快递玩出新花样

· 功夫小子变快递员 双11 快递

盖茨基金会再捐2亿美元资助厕所研究 网友：文明一大步

· 盖茨基金会 厕所 节能

苹果宣布不再公布iPhone销量 库克：重要的是卖了多少钱

· 苹果宣布不再公布iPhone销量 苹果最新季度业绩 iPhone销量

罗永浩：46岁封什么箱 我封箱科技界还能看吗？

· 罗永浩 锤子手机 罗永浩封箱

支付宝大爷现身福州天下码商大会 游客纷纷围观求合影

· 支付宝大爷现身 支付宝大爷 天下码商大会
查看更多
﻿

编辑推荐

广州知识产权法院：驳回滴滴拼车专利案 滴滴未侵权

[动态]· 11月09日

李彦宏：百度将接管北京海淀红绿灯 减少40%堵车时间

[动态]· 11月09日

男黑客被抓时身穿着穿水手服 网友：金刚芭比

[趣咖]· 11月09日

报告：稳定币占加密货币1.1%市场，USDT占77%市场

[见闻]· 11月09日

支付宝与欧足联达成合作 成为欧洲杯举办地支付应用

[见闻]· 11月09日

杨元庆：摩托罗拉海外已盈利 PC重回全球第一

[动态]· 11月09日

iFixit 拆解 MacBook Air 13 Retina 2018：电池更易更换！

[数码日爆]· 11月09日

YouGov调查显示：多达9%的英国人拥有比特币

[见闻]· 11月09日