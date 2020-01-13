微信朋友圈已屏蔽支付宝集五福 好友无法看见相关内容

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:今日，支付宝集五福活动正式上线，目前，用户可以通过AR扫福、我的家、通过蚂蚁森林给好友浇水获得福卡，除了上述的 3 种方式，用户还可通过“运动”( 1 月 17 日开启)以及“蚂蚁庄园”( 1 月 19 日开启)获得福卡。集齐福卡的用户可在 1 月 24 日 22 点 18 分瓜分 5 亿现金。

不过，有网友反映称，微信朋友圈已经屏蔽了集五福活动，只能自己看得见，好友看不见了，如文中带有相关字样或图片皆无法发出。

针对此事，微信方面暂未回应。

2019 年 10 月 29 日，微信安全中心发布了《微信外部链接违规内容打击公示》称，2019 年 10 月 28 日起，升级后的《微信外部链接内容管理规范》将正式执行，往后如果外部链接内容出现违规，根据用户投诉核实证据后，将视违规情节严重程度，进行处理。

违规链接情况包括了：诱导或误导下载/跳转类内容、骚扰信息、广告信息及垃圾信息、诱导分享类内容-助力、诱导分享类内容-砍价、有偿投票等。