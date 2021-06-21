PacificRack服务器特惠WindowsVPS：2C4G年付$38.88起！

PacificRack是美国QuadraNet旗下的vps虚拟服务器销售品牌，主要从事洛杉矶QuadraNet机房产品销售，采用KVM架构、SSD固态硬盘、分配1Gbps峰值带宽，线路一般晚高峰容易炸，不建议用于建站的需要稳定服务器产品的用途，仅适合对带宽、速度、稳定性要求不高的业务。

PacificRack 最近促销活动比较多，今天PacificRack 旗下两款便宜套餐新增了 Windows 选项，并且在选择 Windows 时硬盘会自动翻倍，价格也是年付 $38.88起。另外还有几款 Simple Application Server，最高1TB 硬盘，99个 IP 地址。

一、PacificRack 官网

PacificRack 官网：https://pacificrack.com/

二、PacificRack 特惠 Windows VPS

以下促销款均无需 PacificRack 优惠码，直接购买即可。

这两款就是 PacificRack 之前的促销套餐，但是新增了 Windows 系统选项，并且在选择 Windows 时硬盘会自动从20G SSD 升级成40G SSD:

CPU:2核心

内存:4GB

硬盘:40GB SSD

带宽:1Gbps

流量:1TB/月

IPv4:1个

价格:$38.88/年 CPU:2核心

内存:8GB

硬盘:40GB SSD

带宽:1Gbps

流量:1TB/月

IPv4:1个

价格:$61.88/年

除了上面两款特惠套餐外，PacificRack 还有几个 Simple Application Server Windows VPS，默认系统盘，Linux 是20G SSD，Windows 是40G，数据盘自主选最大1T，IP 可增加到99个。

内存 CPU SSD 流量 价格 2G 1核 40G 1T/月 $10/月 4G 2核 40G 2T/月 $20/月 8G 4核 40G 4T/月 $40/月 16G 8核 40G 8T/月 $80/月



