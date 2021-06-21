PacificRack服务器特惠WindowsVPS：2C4G年付$38.88起！

PacificRack是美国QuadraNet旗下的vps虚拟服务器销售品牌，主要从事洛杉矶QuadraNet机房产品销售，采用KVM架构、SSD固态硬盘、分配1Gbps峰值带宽，线路一般晚高峰容易炸，不建议用于建站的需要稳定服务器产品的用途，仅适合对带宽、速度、稳定性要求不高的业务。
PacificRack 最近促销活动比较多，今天PacificRack 旗下两款便宜套餐新增了 Windows 选项，并且在选择 Windows 时硬盘会自动翻倍，价格也是年付 $38.88起。另外还有几款 Simple Application Server，最高1TB 硬盘，99个 IP 地址。
一、PacificRack 官网
PacificRack 官网：https://pacificrack.com/
二、PacificRack 特惠 Windows VPS
以下促销款均无需 PacificRack 优惠码，直接购买即可。
这两款就是 PacificRack 之前的促销套餐，但是新增了 Windows 系统选项，并且在选择 Windows 时硬盘会自动从20G SSD 升级成40G SSD:
除了上面两款特惠套餐外，PacificRack 还有几个 Simple Application Server Windows VPS，默认系统盘，Linux 是20G SSD，Windows 是40G，数据盘自主选最大1T，IP 可增加到99个。
|内存
|CPU
|SSD
|流量
|价格
|2G
|1核
|40G
|1T/月
|$10/月
|4G
|2核
|40G
|2T/月
|$20/月
|8G
|4核
|40G
|4T/月
|$40/月
|16G
|8核
|40G
|8T/月
|$80/月