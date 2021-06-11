阿鸟云服务器月付19元起 洛杉矶高防10M带宽VPS优惠月付28元起

阿鸟云隶属于山东婧潇信息科技有限公司，据官网介绍，公司成立于2007年，是国内领先的互联网业务平台服务提供商。公司专注为用户提供低价高性能云计算产品，致力于云计算应用的易用性开发，并引导云计算在国内普及。目前公司研发以及运营云服务基础设施服务平台（IaaS），面向全球客户提供基于云计算的IT解决方案与客户服务，拥有丰富的国内BGP、双线高防、香港等优质的IDC资源。
阿鸟云一直秉承"以人为本、客户为尊、永续创新"的价值观，坚持"以微笑收获友善， 以尊重收获理解，以责任收获支持，以谦卑收获成长"的行为观向客户提供全面优质的互联网应用服务。目前在使用客户达到3500+ ，做到零故障零售后。主营产品有:弹性云服务器，香港弹性云服务器，美国vps和日本vps，香港物理机，国内高防物理机以及美国日本高防物理机。
阿鸟云官网站：https://www.aniaoyun.com/
阿鸟云产品特色：
平均延迟50ms以下，高防御，国内全绿，硬件配置方面采用KVM虚拟化技术，全盘使用SSD硬盘，RAID10阵列保障数据安全，偏中高端硬件大大的提升机器性能和稳定性。并支持LIUNX/windows系统，建站首选。
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