Ucloud云主机怎么样？广州vps云服务器促销活动优惠码分享

Ucloud云主机怎么样?UCloud又名优刻得，是一个云计算服务平台，创立于2012年，主要为企业提供IaaS、PaaS服务。2014年，获得中国工信部IDC与ISP业务牌照。 UCloud总部位于上海，在香港、伦敦、圣保罗以及洛杉矶等地设有运营机构与数据中心。为用户提供公有云、混合云、私有云、专有云以及AI、大数据流通等服务。

优刻得提供的广州云主机是广州机房里面比较稳定的，相对国内其它IDC来说ucloud的优势自然不用多说了，国内云服务器选择性非常广，我们在国内地区不仅可能购买广州主机，还可以购买北京、上海等云服务器。目前，Ucloud推出的1核2G广州云主机企业用户仅117元/年，可选3年;推荐2核4G广州云服务器仅469元/年起（企业用户），这样的配置很多国内主机商都比不过，所以性价比还是不错的。

UCloud广州云服务器价格:

企业新用户:限企业认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型，分别限购3台。

个人新用户:限个人认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型，分别限购1台。

1、1核2G广州云服务器

区域:广州

CPU平台:intel

系统盘:40G RSSD云盘

BGP带宽:1M/2M

购买时长:1年/3年

超低体验价性能旗舰口碑爆款

企业新用户价格:117元/1年起318元/3年起

个人新用户价格:129元/1年起350元/3年起

2、2核4G广州云服务器

区域:广州

CPU平台:intel

系统盘:40G RSSD云盘

BGP带宽:1M/3M/5M/10M

购买时长:1年/3年

超低体验价性能旗舰口碑爆款

企业新用户价格:469元/1年起1269元/3年起

个人新用户价格:516元/1年起1395元/3年起

3、2核8G广州云服务器

区域:广州

CPU平台:intel

系统盘:40G RSSD云盘

BGP带宽:1M/3M/5M/10M

购买时长:1年/3年

超低体验价性能旗舰口碑爆款

企业新用户价格:609元/1年起1646元/3年起

个人新用户价格:671元/1年起1811元/3年起

4、4核8G广州云服务器

区域:广州

CPU平台:intel

系统盘:40G RSSD云盘

BGP带宽:1M/3M/5M/10M

购买时长:1年/3年

超低体验价性能旗舰口碑爆款

企业新用户价格:879元/1年起2375元/3年起

个人新用户价格:968元/1年起2613元/3年起

5、4核16G广州云服务器

区域:广州

CPU平台:intel

系统盘:40G RSSD云盘

BGP带宽:1M/3M/5M/10M

购买时长:1年/3年

超低体验价性能旗舰口碑爆款

企业新用户价格:1139元/1年起3077元/3年起

个人新用户价格:1254元/1年起3385元/3年起

6、8核16G广州云服务器

区域:广州

CPU平台:intel

系统盘:40G RSSD云盘

BGP带宽:1M/3M/5M/10M

购买时长:1年/3年

超低体验价性能旗舰口碑爆款

企业新用户价格:3539元/1年起9557元/3年起

个人新用户价格:3893元/1年起10513元/3年起