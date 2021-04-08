大学生网购被骗寻反诈专线又被骗 欲拿回2千却再被骗1万

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 网购最新资讯 > 正文

大学生网购被骗寻反诈专线又被骗 欲拿回2千却再被骗1万

2021-04-08 15:39 · 稿源：站长之家

四川大学生刘某在小红书网购被骗2609元后，她不选择报警而是上网搜寻反诈专线帮忙找回损失，不料再被骗12000元。

两次被骗后，刘某向成都市公安局温江区分局公平派出所报案。

330.jpg

4月7日，公平派出所用诙谐、口语化的语言在川农发布此案的警情通报，引发网友关注。

警方提醒:购物请保持警惕，不要给陌生人转账。

网友纷纷表示，骗术层出不穷，防不胜防，大家一定要擦亮眼睛。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM