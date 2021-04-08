大学生网购被骗寻反诈专线又被骗 欲拿回2千却再被骗1万

四川大学生刘某在小红书网购被骗2609元后，她不选择报警而是上网搜寻反诈专线帮忙找回损失，不料再被骗12000元。
两次被骗后，刘某向成都市公安局温江区分局公平派出所报案。
4月7日，公平派出所用诙谐、口语化的语言在川农发布此案的警情通报，引发网友关注。
警方提醒:购物请保持警惕，不要给陌生人转账。
网友纷纷表示，骗术层出不穷，防不胜防，大家一定要擦亮眼睛。
四川大学生刘某在小红书网购被骗2609元后，她不选择报警而是上网搜寻反诈专线帮忙找回损失，不料再被骗12000元。
两次被骗后，刘某向成都市公安局温江区分局公平派出所报案。
4月7日，公平派出所用诙谐、口语化的语言在川农发布此案的警情通报，引发网友关注。
警方提醒:购物请保持警惕，不要给陌生人转账。
网友纷纷表示，骗术层出不穷，防不胜防，大家一定要擦亮眼睛。
账号本身完善度（含认证）。这里是指你所（代）运营的小红书账号从昵称到简介再到背景图，甚至包括关注回复都要设置完整。同时，如果你的小红书账号经过官方认证(600元)权威度会更高。
某个创业者，他的品牌，开通海外旗舰店，可发现小红书、抖音这些主流的平台，都无法种草产品，更别说直播了。听完介绍，我就知道，曾经当站长时用到的隐藏技能，要出山了。
内容生产者和内容消费者中间的小红书就像是个内容分发机器人一样，根据内容消费者的喜好情况，从内容生产者那边拿到匹配的内容送过去。
现在就来了。按理说，品牌方要追求的就更多了，不仅得懂内容运营，还得从战略层面懂整个品牌的营销才行。所以今天的内容也会比博主运营的更多一点，但是内容却不太相同，建议大家仔细看看。
“每次讲小红书运营，我都尽量把一个问题拆的特别细，揉碎了讲，说实话挺不容易的。对于我个人来说非常耗时，记住啊，我都是免费分享的，有割你韭菜吗?没有!
国内各类内容社区平台，似乎正在进入资本收割。在快手登陆港交所、知乎敲钟纳斯达克、B站二度归港上市之后，国内内容生活社区小红书也传来即将的上市消息。
最近小红书悄悄上线了一版新的社区公约，目前搜了一下，小红书app里没有任何通知，新闻里或者各种自媒体也没有人注意到小红书这个新版的社区公约，但我觉的却无比的有意义，所以也希望能给大家讲一讲。
首先我们必须得达成一个共识，做图文和视频并不影响定位和分享的主题，只是内容形式上有了变化。比如我图文做的健身餐分享，做视频我就不能做健身餐了吗?
“小红书有着不可替代性。”这是种草达人科技创始人少侠对小红书的评价，他的公司从2019年起就专业于在小红书品牌投放。当时，完美日记的“三段论”为主流投放策略。种草达人科技以独特的KOC规模化打法出现在市场里，帮品牌实现强曝光，让其服务的多个客户在天猫细分品类成为了第一名。
这次我把小红书近一个月的穿搭爆文扒了一下，时间是近一个月，也就是2月26日到3月26日之间，根据文章点赞排序的前30篇文章整理出来的。
红书确认前花旗集团TMT投资银行部亚太区董事总经理杨若将加入小红书，担任公司CFO一职，称杨若未来将负责公司财务战略的制定、财务管理及内控等工作。据了解，除了花旗集团，杨若还曾在安永旧金山分所以及普华永道中国任职。同时，小红书公司表示，「暂无IPO计划」。
今日，小红书公布了打击炫富专项治理结果，平台共对一批涉嫌刻意炫富，恶意炒作的账号和笔记进行禁言、封禁等处理，此次专项共封禁账号 2371 个。
品牌的诞生可以分为两类，一类是大的品牌，全站发力，从线上到线下，从传统媒体到数字媒体到新媒体，都是大的玩家下场在资金充裕的情况下的聚合;一类是渠道品牌，基于强大的渠道销售能力，搭载商超平台和电商平台进行卖货。品牌推广核心是产品的性价比。
各行各业在2020年疫情影响下销量都受到了不同的下滑，促进品牌商家营销渠道的深度开发，随着各大品牌的加码，各类社交平台也逐渐的被广大用户群体所认可，其中小红书颇受用户群体的信赖。
最近这两天加上开会和315，不少博主在小红书的运营上都遇到了各种问题。前有薯条违规，后有个人信息不能改，最近又出现了笔记流量远低于春节后的水平。
当前，全国电信网络新型违法犯罪高发，非法买卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)用于电信网络诈骗的问题日益突出，严重损害人民群众切身利益。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动， 2020 年 10 月，全国“断卡”行动拉开序幕。浙江移动积极贯彻落实“断卡”行动工作部署，强化警企协同和源头治理，加强技术拦截，开展常态化防诈骗宣传，切实维护社会治安稳定，保护广大百姓切身利益。强化警企协同，坚持源头治理与打击惩戒相结
近期，多个地市连续发生不法分子冒用金融机构名义通过群发短信方式，以手机银行失效、冻结或过期等为由，诱骗客户点击含有木马病毒的链接而盗取资金的案件。对此，快钱提醒用户提高警惕，不要轻信短信链接，造成财产损失。 “和平时我们见到的银行短信差别真的不是很大，如果不多加留意，指不定就点了”，有人吐槽道。据了解，犯罪嫌疑人发送虚假的信息，谎称受害人手机网银失效或过期需要点击链接为由。利用“00886、00868”开头
随着社会经济的飞速发展,移动互联网为大众的生活带来许多便利,然而人们在享受移动互联网带来便利的同时,新的欺骗手段也层出不穷。而这种经过不法人士心思缜密布局的“诈骗陷阱”就有可能分布在我们的日常生活之中,如果我们没有防骗意识随时可能掉入到这种诈骗陷阱中,据相关数据统计,目前出现频率最高的三大诈骗类型主要有假冒APP诈骗、虚假客服诈骗和充值刷流水诈骗,那么除了以上三种诈骗方式,在我们日常生活中还有哪些需要我们注?
3月18日,即将赴港二次上市的哔哩哔哩正式开始招股,并预计将在2021年3月29日挂牌上市,股份代号为9626。18日至23日的招股期间,哔哩哔哩将发行2500万股,包括香港公开发售的750,000股及国际发售的24,250,000股,分别占全球发售股份总数的3%及97%。招股价上限为988港元,以上限价计算,哔哩哔哩集资额最多247亿港元。联席保荐人包括摩根士丹利、摩根大通和瑞银等顶尖投资机构。富途作为上书承销商之一,将与上述顶尖投行一齐助力哔哩哔哩IPO
近日，在上海，两人利用抵用券漏洞获利770万的事情引发关注。商家报案称，他们在定期对公司所运营的APP后台进行梳理时，发现2020年11月至12月期间，有约1600笔利用公司发售的抵用券进行购买的记录存在异常，经后台比对，发现有2个客户反复使用同一抵用券进行刷单。
尽管是竞争对手，但特斯拉CEO马斯克还是表现出了应该风度。对于蔚来10万辆车下线一事，今天他发微博恭喜蔚来：“这是一个艰难的里程碑。”随后，特..
近日有一些 Pixel 5 智能机用户抱怨称，他们遭遇了奇怪的 Widevine DRM 故障，导致他们无法在 Netflix 移动 App 上观看高清分辨率的视频资源。据悉..
APK 是一种被谷歌 Android 平台广泛采用的应用程序安装包，在无法通过官方应用商店获得较旧或已停更的 Android App 时，谷歌移动操作系统也允许通..
周四的时候，苹果宣布将旗下“开发者计划”（Developer Program）的注册范围拓展到 7 个新的市场区域。作为官网注册的一个替代选项，包括加拿大、..
隐私搜索引擎 DuckDuckGo 刚刚更新了面向 Chrome 浏览器用户的 Privacy Essentials 扩展程序，以阻止谷歌新推出的基于 FLoC 的跟踪方法。FLoC 的全..
据外媒报道，据美国德克萨斯州北部地区检察官称，一名涉嫌策划炸毁弗吉尼亚州亚马逊网络服务(AWS)数据中心的德克萨斯州男子于周四被捕。FBI已向联..
据外媒报道，除了美国，Epic Games还有在澳大利亚等其他国家起诉苹果，这家公司试图以此来增加自己获得有利裁决的机会。然而，事情并没有按照Epic..
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凤凰网科技讯 北京时间4月10日消息，ARM中国(安谋中国)的控制权之争正在升级。现在，ARM中国发起了一场新的诉讼，旨在将ARM中国控制权保留在现任C..