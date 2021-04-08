大学生网购被骗寻反诈专线又被骗 欲拿回2千却再被骗1万

四川大学生刘某在小红书网购被骗2609元后，她不选择报警而是上网搜寻反诈专线帮忙找回损失，不料再被骗12000元。

两次被骗后，刘某向成都市公安局温江区分局公平派出所报案。

4月7日，公平派出所用诙谐、口语化的语言在川农发布此案的警情通报，引发网友关注。

警方提醒:购物请保持警惕，不要给陌生人转账。

网友纷纷表示，骗术层出不穷，防不胜防，大家一定要擦亮眼睛。