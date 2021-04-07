小米影像品鉴会将于4月8日举办：向百年影像致敬

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日消息:小米手机今天宣布，将会在4月8日下午举办小米影像品鉴会。小米发布的海报表示「新界定，向百年影像致敬」，或是在暗示会与某家有百年历史的相机厂商合作。

在日前的小米春季新品发布会上，小米11Ultra 的 DxOMark 评分143分，位居第一。小米11Ultra搭载了与三星联合研发的 GN2图像传感器，三星GN2感光元件尺寸高达1/1.12英寸，单尺寸像素达到1.4μm，四合一可达业界最大2.8μm超大像素。

此外，小米11Ultra主摄的镜头还采用了8P镜头，光圈可达f/1.95，具备支持OIS光学防抖。小米11Ultra的另外两颗镜头，一颗是128度的超广角镜头，它采用的是4800万像素主摄级别的IMX586传感器，视角范围相比小米11Pro更大;长焦镜头则是4800万像素潜望长焦，最高提供120倍的变焦能力。三颗镜头在焦段上完整覆盖12-120mm，具备全焦段覆盖能力。小米11Ultra的三颗顶级镜头与出色的算法支持，给了这款手机最顶级的拍照表现。同时在视频拍摄上，最高可以支持8K分辨率拍摄，并且提供HDR10+支持，能够让视频拍摄效果具备更为丰富的色彩。

另外，在小米 MIX FOLD 上，则使用了小米自研的 ISP 芯片澎湃 C1。小米高级副总裁、手机部总裁曾学忠表示，小米相机部在2020年底已超过1000人，而今年底将超过2000人。

此前，雷军表示小米11Ultra 已经远超专业相机表现，手机影像已正式迎来与相机的拐点之战。