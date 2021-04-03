京东回应京东数科终止科创板上市：不予置评

站长之家（ChinaZ.com）4月3日 消息:昨日，上交所披露了《关于终止对京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》，决定称，将终止京东数字科技控股股份有限公司科创板上市申请，因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐。

据中证报消息，京东数科此次撤回科创板IPO申请是基于公司自身发展战略考虑。

对此，京东回应称，不予评论。

据悉，去年7月，京东数字科技控股股份有限公司宣布拟赴科创板上市，估值超过1300亿人民币。9月，京东数科的科创板IPO审核状态从“已受理”变更为“已问询”。

而在不久前，京东在人事和业务方面都发生了变动。

2020年12月21日，京东数科宣布，任命京东数字科技CEO陈生强为京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长，任命京东集团首席合规官李娅云为京东数字科技CEO。当时京东方面回应称，这一管理层的任命提议是京东集团轮岗制度的体现，此次变动也是为了更好的顺应瞬息万变的行业局势，积极拥抱政策和监管的变化和要求，同时最大化的发挥集团领军人才的优势。

2021年3月31日，京东集团表示，将旗下云与AI业务整合到京东数科，此举将使京东集团进一步聚焦于以供应链为基础的业务主航道，为合作伙伴和客户提供更优质的产品和服务。