特朗普个人网站正式上线 网友：果然是生意精

当地时间29日，美国前总统特朗普和前第一夫人梅拉尼娅·特朗普个人网站正式上线。特朗普办公室发表简短声明，宣布推出“美国第45任总统官网”（45office.com）。

据称，该网站旨在满足其支持者预订二人参加活动、提交信件、定制个性化祝福的需求。目前，该网站主页显示特朗普在白宫时画面，主页还介绍通过这一办公室，特朗普将继续为美国人民在安全、尊严、繁荣与和平中生活的权利提供支持。

访问者可以在该网站上提交个人观点，甚至预订特朗普夫妇参加私人活动。另外，媒体也可以在该网站上发起邀约。