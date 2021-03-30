特朗普个人网站正式上线 网友：果然是生意精

当地时间29日，美国前总统特朗普和前第一夫人梅拉尼娅·特朗普个人网站正式上线。特朗普办公室发表简短声明，宣布推出“美国第45任总统官网”（45office.com）。
据称，该网站旨在满足其支持者预订二人参加活动、提交信件、定制个性化祝福的需求。目前，该网站主页显示特朗普在白宫时画面，主页还介绍通过这一办公室，特朗普将继续为美国人民在安全、尊严、繁荣与和平中生活的权利提供支持。
访问者可以在该网站上提交个人观点，甚至预订特朗普夫妇参加私人活动。另外，媒体也可以在该网站上发起邀约。
当地时间29日，美国前总统特朗普和前第一夫人梅拉尼娅·特朗普个人网站正式上线。特朗普办公室发表简短声明，宣布推出“美国第45任总统官网”（45office.com）。
据称，该网站旨在满足其支持者预订二人参加活动、提交信件、定制个性化祝福的需求。目前，该网站主页显示特朗普在白宫时画面，主页还介绍通过这一办公室，特朗普将继续为美国人民在安全、尊严、繁荣与和平中生活的权利提供支持。
访问者可以在该网站上提交个人观点，甚至预订特朗普夫妇参加私人活动。另外，媒体也可以在该网站上发起邀约。
据外媒报道，美国前总统唐纳德·特朗普的一位高级顾问称，他将在不久的将来以自己的服务重返社交媒体。特朗普在1月6日国会骚乱后被禁止使用Twitter。在他担任总统之前和期间，他一直在该平台上频繁发布推文。<br/> <br/>
从微观看，个人找工作难，企业招人难。从宏观看，就业是民生的重中之重，十四五目标提出城镇调查失业率控制在5.5%以内。具体到2021年，《政府工作报告》将城镇新增就业目标设定为1100万人以上，政府推动一系列政策促进就业。
日前博客园官方博客发布网站整改公告称，「为了遵守相关法律法规，合法合规运营，网站进行全面整改，整改工作于 2021 年 3 月 18 日12: 00 开始，预计于 3 月 25 日11: 59 结束，整改期间全站无法发布任何内容，之前发布的内容重新审核后才能访问，由此给您带来很大的麻烦，请您谅解。」
当地时间 3 月 10 日，欧洲最大云服务公司OVH位于法国斯特拉斯堡的机房发生严重火灾，据称这场灾难被已导致超过 350 万个网站下线。
总部位于加拿大的 Unsplash 是有名的免费图库网站，网站中的图片来自用户上传，提供所有人免费下载，并用于商业及非商业用途，无需任何许可。过去，Unsplash 一直通过捐款和广告收益维持营运，但最终仍未摆脱被商业公司收购的命运。
欧洲最大云服务公司OVH 位于法国斯特拉斯堡的机房发生严重火灾，据称这场灾难被已导致超过350万个网站下线，涉及政府机构的门户网站，银行，商店，新闻等网站。
或许有人打开浏览器时曾注意过在上方地址栏中有“HTTPS”的小绿锁标识，“S”表示此网站有一个安全套接字层（SSL）证书，这意味着您的连接是安全的。 事实上，现如今，您应该在网络各处都能看到“HTTPS”，特别是要求提供个人资料的网站。SSL证书很重要，尤其是在运行自己的网站时，无论它是一个小博客还是一个完整的电子商务网站。不信？请看！它可以：防范黑客HTTP是一种文本协议，它在您的设备和您访问的网站之间发送信息。而HT
据“网信中国”微信公众号消息，今年2月以来，国家网信办部署深入开展“清朗·春节网络环境”专项行动，整治期间，网信部门巡查发现了一批问题突出、顶风作案的网站平台。
工信部信息技术发展司负责人杨宇燕透露，预计今年年底前，将会向首批符合要求的信息无障碍网站和手机App授予无障碍标识，并予以公示。
伊莎贝尔被一种新的互联网服务「种草」了。她在网上看到了一些帮助人们「规划身后事」的网站，服务内容包括帮助用户在去世之后继续发送推文、朋友圈等。服务正中伊莎贝尔的下怀，「这是我最后一次可以展示我个性的方式」。
百度程序员为了“挣外快”篡改数据，违规通过了735个媒体网站账号加入百度联盟的申请。使得公司374万元广告分成被蚕食，而这些网站部分内容甚至涉及到赌博、彩票等业务。
百度一名92年的程序员为了“挣外快”通过编写脚本、篡改数据等方式，在半年左右违规通过了735个媒体网站账号加入“百度联盟”的申请，使得公司374万元广告分成被蚕食，而这些网站部分内容甚至涉及到赌博、彩票等业务。
3月16日，北京市朝阳区人民法院对知名艺人李亚鹏被控“欠债4000万元”一案作出重审判决，李亚鹏和其兄李亚炜向泰和友联公司支付4000万元及利息。
根据国家新闻出版署官网显示， 2021 年第三批国产游戏版号已经下发，共 86 款国产游戏获批，与前两批版号下发数量多一个。
日前，由中国领先的人力资源管理智库HRflag主办的2021“金帜奖”颁奖典礼于上海盛大举行， 58 同城在中国最佳人力资源服务机构评选中，斩获“ 2021 最佳招聘网站平台”荣誉称号。2021 金帜奖吸引了 487 家领先的人力资源服务商申报，历时 60 天评选过程中，由世界级评审会员会阵容，遵循寻找中国最佳人力资源服务机构的理念，评选出人力资源服务行业各细分领域最佳人力资源服务机构。 58 同城在众多名企中脱颖而出，显示了在招聘领
在B站上市庆祝仪式现场，B站董事长兼CEO陈睿表示，相比起用户量和业绩的增长，更让自己高兴的是，B站一直是中国最有活力和创造力的内容社区。陈睿表示，「站在新的起点上，『视频化』将成为未来的必然趋势。随着设备和技术的升级，视频将成为互联网内容的主流。视频创作将无所不在，铺满人们生活的每一个角落。」
今早，哔哩哔哩在港交所披露最新公司资料表。但是在公司名字处出现了低级失误，将“哔哩哔哩”写成“百度集团”。据悉，B站这次香港上市的律所叫skadden，和百度上市用的同一家，主要做并购的，业内知名。
“金融+社交”是近年来兴起的一项创新举措，金融机构利用人际网络效应，在APP内上线形式多样的内容，让任何人都可以学习专业金融知识、获悉即时市场讯息、培养自我风险意识。各大银行、证券巨头正在竞相尝试与探索。华泰证券与中信证券分别在全国推广了人气APP：“涨乐财富通”与“信e投”。证券经纪业务向“平台”转型的同时，首当其冲的改变是“风控合规管理”范畴扩大，数字内容风控成为大型证券公司长久运营的必备底层技术之一
笔者之前分享VPS无控制面板登录及如何安装免费的宝塔面板建站相关内容，本文笔者介绍建站完成之后，如何进行域名解析，完成建站的最后一步。首先我们需要登录我们购买VPS主机的后台，这里建议，购买主机和域名最好是在同一家，这样域名解析会方便很多，而且如果在其他服务器商购买的域名，在60天内是无法正常转出，这样就算是买了其他家的域名也无法正常解析，笔者VPS主机和域名都是bluehost主机商那里购买而来，VPS主机25元/月（M
笔者之前分享过一篇关于VPS登录的内容，本文笔者介绍如何利用登录后的VPS安装一个方便管理的管理面板，这里笔者用的是宝塔面板。首先我们需要登录终端，可以用putty,xshell，这里笔者直接下载了宝塔的终端链接，输入VPS的root账号及密码，即可登录。接下来就是如何安装控制面板，具体操作流程如下：第一、下载并安装宝塔面板。复制这段代码：yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0
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今日下午，上海市交通委执法总队等部门对运满满、货拉拉、滴滴货运、快狗打车及享运共配等网络货运平台开展联合约谈。上海市交通委执法总队称，上..
对于造车，小米曾多次否认，但在3月30日，随着一纸公告尘埃落定，小米CEO雷军正式“上车”。在当晚的小米春季新品发布会上，雷军宣布，小米正式进..
近日有媒体报道，清明将至，青团热销，某老字号推出的新口味青团，也引发上海民众排队购买“尝鲜”。时下，不少老字号青团已成为“网红”，受到越..
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3 月 23 日，辛巴辛有志携手辛选员工拍摄视频表示即将回归，回归日正式确认。 3 月 27 日，辛巴辛有志正式复播，直播间的人气瞬间达到了高潮，粉丝..
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3 月 31 日晚，荣耀CEO赵明更新微博称：“ 2021 年 3 月 31 日，荣耀里程碑上的一天，各方面的整合全面完成，开启荣耀新战略的全面冲刺。”并公布..
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五一假期即将来临，大家也都纷纷开始规划假期的安排，旅行游玩，抓住春天的尾巴。自驾出行正是许多人的首选，据联动云租车平台数据显示，截止 202..