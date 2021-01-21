微信红包封面故事可展示视频号内容 个人和企业帐号皆适用

站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:据微信红包封面公众号消息，今日，微信宣布，红包封面故事可展示视频号内容，并支持更多跳转能力，用户将在红包详情页下拉时完整查看。新增能力对个人和企业帐号同时适用，即日起生效。
具体新增能力包括了:
1. 配置封面故事时，可直接选择已发表的视频号内容（支持1分钟内的视频素材）;
2. 封面故事的跳转，可关联注册主体下的视频号;
3. 封面故事的跳转，可关联表情艺术家主页、表情专辑页。
站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:据微信红包封面公众号消息，今日，微信宣布，红包封面故事可展示视频号内容，并支持更多跳转能力，用户将在红包详情页下拉时完整查看。新增能力对个人和企业帐号同时适用，即日起生效。
具体新增能力包括了:
1. 配置封面故事时，可直接选择已发表的视频号内容（支持1分钟内的视频素材）;
2. 封面故事的跳转，可关联注册主体下的视频号;
3. 封面故事的跳转，可关联表情艺术家主页、表情专辑页。
今日，微信宣布上线云游敦煌、肯德基、使命召唤三款红包封面。具体领取方式如下:云游敦煌:12月25日上午11点-13点 打开微信搜一搜搜索「云游敦煌」进入品牌专区，领取红包封面
微信红包封面指的是我们在向用户发送微信红包时，红包领取成功页面的背景图。其实我们每一次在向用户发红包时候，都有一个默认的红包封面，没有任何广告信息。
今天，在上海举办的引擎大会上，西瓜视频总裁任利锋表示:目前，国家推动的反垄断将有利于整个中视频行业发展。他认为，此前，微信利用社交垄断优势封杀西瓜视频，是“没有道理的”。用户有权在微信分享自己认为不错的产品。
昨日，微信iOS版正式推出7.0.20版本。在该版本中，微信新增了青少年模式，以及在发现页面新增了附近的人和直播功能。当开启青少年模式时，看一看、摇一摇、微信小游戏、附近的人和直播、购物、微信豆等功能入口全部关闭。而小程序、视频号、公众号、搜一搜等功能，也会受到一些保护限制，用户可以自行调整访问范围。
大家想在微信发起一个活动的时候，可以采用微信投票的方式征求大家的意见，不过一些朋友不知道微信投票在哪里，微信投票怎么弄，微信怎么发起投票，下面小编就给大家带来详细的介绍。 打开微信---右上角有一个搜索的小图标，点击然后搜一搜「智汇投票评选」小程序，搜索出来的结果直接点击进入小程序就可以开始创建了。 进入小程序，下方有一个“+创建投票”，点击进入创建投票页面，选择自己需要建立投票的类型，填写投票内容信息
2020年，对于广大中小企业来说，是艰难的一年。面对疫情，无助、迷茫，是众多企业面临的困境。值此艰难时刻，企业该走向何方？是升级转型，还是原地“等死”？这个问题并不复杂。复杂的是，该如何升级转型。数字化，成为疫情之下的新突破口，也正是如此，许多企业成功度过疫情，迎来新的转机，逆势而上。检验一年的数字成果，打造中小企业样板，2020年底，万商云集联合封面新闻、华西都市报，发起“2020年度复苏标杆评选”活动，寻
今年是微信推出的十周年，在昨日晚间的微信公开课Pro微信之夜上，针对微信过去十年取得的成就，以及未来的展望，腾讯公司高级执行副总裁、微信事业群总裁张小龙发表了自己的想法。
11月12日，腾讯发布了2020年 Q3财报，财报称，微信及 WeChat 的合并月活已达到12.1亿，同比增长5.4%;而根据 QuestMobile 数据显示，截至2020年9月，微信小程序总体月活达到了8.32亿。
国民第一大应用微信在最新版本中，围绕着视频号一口气更新了8大功能，其中5大功能都与直播业务息息相关:视频号直播主播端上线美颜、滤镜、连麦、镜像等功能;
仔细比较今年来微信的几次更新，你会发现「直播」这个关键词的重叠率特别高。今年2月，微信小程序直播能力开启公测，作为面向 B 端商户提供的直播组件，小程序帮助商家「卖货」的属性明确。
今天，微信迎来了自己2021年的第一次「翻车」——2021年1月18日下午2点前后，「由于系统抖动原因」部分微信用户无法及时收取微信消息。截止下午3点19分，故障已被修复。
过去十年，微信从一个仅支持文字和图片的通讯工具飞速进化，演变为兼具社交、娱乐、消费、支付、金融、本地生活服务等复合功能的国民级应用。每一天，有超过12亿用户打开微信或WeChat。
微信日前更新了 iOS 版客户端，发布7.0.20版更新。在新版本中，微信推出了新的青少年模式，发现页面增加了 “附近的直播和人” 菜单。
今日，针对“遭遇腾讯微信不合理限制”一事，飞书官方表示，截至目前，腾讯微信一直未回应为何无理由封禁飞书，同时飞书也无法联系上微信人工客服。此外，飞书还表示，在腾讯新闻App内，有关“腾讯封禁飞书”的报道分享转发按钮彻底消失，在腾讯新闻内搜索该新闻也不会出现相关新闻报道。
昨日早些时候，有媒体报道称，游族网络疑似发生内斗，其CEO林奇已因中毒被送进ICU。随后，游族网络方面回应称，谣言，已安排律师函，公司目前管理一切正常。游族网络董事长林奇于12月16日晚返家途中出现急性不适症状，随即自行赶赴医院，院方在治疗过程中第一时间与警方取得联系，目前治疗方案和原因调查双线都有明确进。
近日，不少开通了广告主的公众号后台都收到了这封来自官方的“微信广告行业服务策略调整”通知。而公告的发布时间正是在微信回应被上海消保委点名的第二天。
有很多人想学微信运营，想做个人IP，想搞私域流量。但很多人第一步，都没有做好。那做微信运营的第一步是什么?我觉得第一步应该是学会如何加微信好友!
今天下午，部分网友在社交网络反映微信出现大范围bug，收不到朋友发的消息，消息发出也无法撤回。怎么对方给我发的消息收不到?有网友表示，发消息对方收不到，重新登录了好几次，以为是网络问题。目前，针对出现的微信BUG，官方还未正式回复。
在昨日晚间的 2021微信公开课 Pro 版微信之夜上，腾讯高级副总裁，微信事业群总裁张小龙发表演讲称，在微信成立的十周年，截至目前，有10.9亿用户打开微信，3.3亿用户进行了视频通话、有7.8亿用户进入朋友圈，1.2亿用户发表朋友圈，其中照片6.7亿张，短视频1亿条、有3.6亿用户读公众号文章，4亿用户使用小程序。
今日，深圳发布公众号宣布“龙华数字人民币春节留深红包”活动开启预约。此次活动面向龙华区商事主体中购买社保的春节留深人员发放2000万元数字人民币红包，每个红包金额为200元，红包数量共计10万个。
日前，有消息称B站知名UP主“墨茶Official”去世一事引发了众多网友的关注，据最新报道，西昌当地已经证实其死讯，已通知家属，遗体已火化。..
中国电子烟行业的超级独角兽，跑步IPO了。1月22日晚，电子烟公司悦刻RELX正式在美国纽交所上市，代码“RLX”，开盘股价暴涨104%，直接触发熔断..
根据百度发布最新报告称，将于北京时间3月1日上午11点召开临时股东大会。在本次股东大会上，公司将对每股A类股、B类股以及优先股拆分，供特别股东..
无论你是打算创业还是正在创业中，你都需要花点时间来关注你的竞品。那些嘴上说少关注他人，多关注自己的企业家，也就是和你说说而已。俗话说，..
“音频直播，或许比视频直播的门槛更低些。”Sammi自认为不是一个成功的直播达人，对于转向声音主播，她似乎有些无奈、也有些释然。..
近年来，短视频带货营销似乎就成了互联网最火爆、赚钱最疯狂的变现手段。错过了电商、淘宝客、微商...... 站长们，不可再错过短视频带货!..
1月22日晚，工信部发布关于侵害用户权益行为的APP通报（2021年第1批）称，近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，督促存在问题的企业进行..
“如果你在2012年错过了公众号，在2018年错过了抖音，那么在2020年，你不能再错过视频号了。”去年今日，全网最会赚钱的那批人集体闻风而动。“微..
昨天，抖音电商发布“抢新年货节”数据报告显示，自2021年1月4日至1月20日，首届抖音年货节总成交额为208亿。年货节期间，抖音直播间累计看播用..
为了进一步提高对老年用户群体的服务水平，高德地图昨天上线助老打车系列服务，推出新电召平台、一键叫车等多项服务。..
2009年2月，世界各地的媒体都在报道一个“神童”的故事——来自新加坡的9岁男孩林鼎文，他成为了世界上最年轻的iPhone应用程序开发者。..
游族网络通过其微信公众号“YOOZOO”发文称，近日，游族网络与谷歌在上海就未来合作展开探讨。双方达成共识，谷歌将进一步整合资源，从战略和技术..
数字化给社会发展带来了深刻变革。政务数字化为老百姓提供了极大的便利，让“最多跑一次”成为现实;借助信息化手段，在疫情最严重的时候，“健康码..
【导语】在越来越多的产品日益趋同的大环境下，餐饮品牌方如何才能精准打开市场，让消费者在众多选择中看到自己?2020年初突发的一场重大疫情，打..
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亚马逊公司周四表示，将于1月24日在其西雅图总部开设一个临时诊所，目标是第一天为2000名符合条件的公众接种疫苗。..
2020年疫情催生了新业态与新工种,也留下了年度增长最快的网课类目——考研升学。1月22日,腾讯课堂与艾瑞咨询联合发布《中国综合性终身教育平台用户..
Hello小伙伴们，今天我们来聊一聊耳机，一个更新潮的耳机形式——骨传导耳机，聊之前请允许我先问几个问题：1.长期佩戴耳机你会有明显的耳部疲劳吗..
小刘接到消息的时候，没想到接下来会发生这么多事情。去年 9 月 2 日，小刘还在距家 80 公里外的长沙，正巧这时来了一通电话，电话那头却是妻子生..