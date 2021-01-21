微信红包封面故事可展示视频号内容 个人和企业帐号皆适用

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微信红包封面故事可展示视频号内容 个人和企业帐号皆适用

2021-01-21 10:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:微信红包封面公众号消息，今日，微信宣布，红包封面故事可展示视频号内容，并支持更多跳转能力，用户将在红包详情页下拉时完整查看。新增能力对个人和企业帐号同时适用，即日起生效。

QQ截图20210121104700.jpg

具体新增能力包括了:

1. 配置封面故事时，可直接选择已发表的视频号内容（支持1分钟内的视频素材）;

2. 封面故事的跳转，可关联注册主体下的视频号;

3. 封面故事的跳转，可关联表情艺术家主页、表情专辑页。

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