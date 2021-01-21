微信红包封面故事可展示视频号内容 个人和企业帐号皆适用

2020年，对于广大中小企业来说，是艰难的一年。面对疫情，无助、迷茫，是众多企业面临的困境。值此艰难时刻，企业该走向何方？是升级转型，还是原地“等死”？这个问题并不复杂。复杂的是，该如何升级转型。数字化，成为疫情之下的新突破口，也正是如此，许多企业成功度过疫情，迎来新的转机，逆势而上。检验一年的数字成果，打造中小企业样板，2020年底，万商云集联合封面新闻、华西都市报，发起“2020年度复苏标杆评选”活动，寻