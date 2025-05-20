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微信视频号算法推荐优化 结合好友推荐、算法推荐双重机制

2025-05-20 17:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:微信视频号平台宣布对算法推荐系统进行优化，旨在为用户提供更优质、多样化的视频内容，并帮助用户探索更多兴趣领域。此次优化结合了“好友推荐”和“算法推荐”双重机制，通过社交关系互动、“不感兴趣”反馈以及常看类目自主调整等功能，提升用户体验

用户可以通过视频号中的“设置”-“个性化推荐”功能，自主调整推荐类目。平台会根据用户的反馈调整推荐内容的多样性和质量。用户可以选择添加类目，也可以根据常看类目选择保持或减少推荐，平台将据此进行推荐类目调整。

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此外，用户还可以通过“我常看的类目”环形图直观地看到自己浏览视频内容类目的占比情况。环形占比将根据用户的类目选择动态调整。用户还可以通过“调节推荐类目”功能自主调整推荐内容类目，包括调节相关类目的强度、添加感兴趣的类目以及移除不感兴趣的类目。

为了进一步探索更多类目，用户可以一键打开“新兴趣探索”功能，平台将为用户推荐更多内容类目，并在推荐中显示标记为“新兴趣探索”的内容。

如果用户认为推荐内容质量不符合预期，或对个性化推荐内容的需求较低，可以在“视频号”-“右上角个人中心”-“设置”-“个性化推荐”中关闭算法推荐功能。

微信视频号平台表示，后续将继续结合产品特点，进一步优化推荐算法，强化负面内容治理，帮助用户开启更多新兴趣探索。

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