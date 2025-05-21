微信治理恶意营销短视频内容 已清理有害信息45759条

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:2025年5月21日，微信珊瑚安全发布公告，宣布为进一步深化短视频恶意营销问题治理，积极响应中央网信办2025年“清朗·整治短视频领域恶意营销乱象”专项行动要求，微信开展为期三个月的专项整治行动。此次行动旨在从严打击恶意虚假摆拍、散布虚假信息、违背公序良俗、违规引流营销等恶意营销行为。在4月15日至5月15日的整治期间，微信共清理有害信息45759条，处置违规账号6845个。

此次整治行动中，微信发现了一些典型的违规案例。其中包括恶意虚假摆拍，如打造悲惨人设，假冒快递员、外卖骑手、网约车司机等新就业群体身份，利用公众善意进行卖惨营销，通过打造悲情剧本进行引流带货。此外，还有个别账号为博取流量，利用“换脸”“换声”“P图”等手段编造不实内容恶意蹭流量，或借“科普”名义，恶意编造、散布经济、医学、农业等专业领域虚假信息，传播“伪科学”信息，对社会秩序造成不良影响。

低俗诱导互动也是此次整治的重点之一。一些账号以“户外搭讪”“街头采访”等方式尾随陌生路人，在互动交流中以“撩妹”“相亲”“求吻”等话题为噱头，诱导受访者口述隐晦色情内容。还有账号在短视频标题、配文中故意关联低俗、“软色情”字眼或话题，在短视频内容中突出呈现低俗声音、暴露着装、诱惑动作等，刻意制造性暗示、性挑逗氛围，诱导用户低俗互动。

违规引流营销也是此次整治行动中发现的问题之一。一些账号利用“情感交流”“国学文化”“中医养生”“快速致富”等噱头，诱骗老年人等特定群体非理性消费。还有账号利用夸张、煽情的“标题党”文案吸粉引流、骗取互动，通过情感交流和似是而非的迷信话术违规引流。

微信倡导广大用户自觉遵守法律法规与平台规则，鼓励创作者真诚创作，打造高质量的内容，同时也将持续引导创作者规范自身行为，携手社会各界推动短视频行业健康有序发展。

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