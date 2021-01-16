斗鱼疯狂直播间一头部主播涉赌落网 官方回应：仍在了解情况

站长之家（ChinaZ.com）1月16日 消息:在直播平台，送礼物抽奖是常见的吸引粉丝的手段之一。但在“刷礼物刷的越多，中奖几率越高的”宣传下，有网友甚至花费了数十万元参与直播抽奖，甚至背负贷款。直播间抽奖也被网友质疑涉嫌”聚众赌博“。

近日，斗鱼直播平台主播“彡彡九户外”被警方采取强制措施的消息引发关注。对此，斗鱼相关负责人表示目前仍在和警方以及监管部门了解情况，暂未得到回复。

据天眼查信息显示，付海龙任法人的武汉九途文化传媒有限公司已于去年11月19日注销，该公司股东为付海龙及武汉斗鱼，二者分别持股90%和10%。

而“彡彡九户外”另一主播潘彬任法人的成都九途文化传媒有限公司仍处于存续状态。成都九途文化传媒有限公司的5%股份归武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司所有。信息显示，付海龙为该公司大股东、实际控制人以及最终受益人之一，持股比例为38%。

2020年8月25日，斗鱼直播平台主播“彡彡九户外”（本名付海龙）在平台直播中发起“6元办卡抽五万”活动，主播喊着“一张办卡，五万带回家，孝敬你爸妈”等口号来吸引水友抽奖。

据第三方数据平台统计，2020年“彡彡九户外”在停播117天的情况下，年收益仍高达1.1416亿元，2020年6月27日，“彡彡九户外”单日收益高达386.94万元。每日有近4.27万人参与互动，其中2.53万人通过打赏礼物参与赌博。

对于直播间涉嫌万人聚赌一事，斗鱼方面回应称“‘彡彡九户外’直播间有关行为并非赌博，而是属于商业领域的有奖销售行为，依据《反不正当竞争法》，只要抽奖金额不超过五万，就既不违法，也不违规。”