英特尔发布从入门级到高端系列四大全新处理器家族

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日消息:在今天的国际消费电子展（CES2021）上，英特尔推出了从入门级到高端系列的四大全新处理器家族，包括27款专为商用领域打造的全新处理器、6款面向教育领域的处理器、12款高性能移动处理器和8款高性能桌面级处理器。英特尔将在2021年为用户带来500多款笔记本电脑和台式机产品。

英特尔执行副总裁 Gregory Bryant 表示:「只有Intel拥有覆盖多种架构的丰富产品;广泛的开放式生态系统、庞大的制造规模、以及帮助客户在分布式智能时代释放无限可能，把握无限机遇的深厚技术专长。我们重点发展核心产品，不断扩大产品组合，除了在 CES 上推出的一系列领先产品外，我们还将在新的一年推出更多出色的产品」。

针对商用领域，英特尔推出了全新第11代英特尔酷睿博锐处理器，专为轻薄型笔记本电脑打造;针对教育领域，英特尔推出了全新 N 系列英特尔奔腾银牌和赛扬处理器，支持教育领域的电脑在性能、多媒体和协作之间实现无与伦比的平衡;针对游戏玩家和发烧友群体，英特尔推出了全新第11代智能英特尔酷睿高性能移动版处理器，以睿频频率高达5GHz 的英特尔酷睿 i7特别版四核处理器为主打产品，搭载第11代智能英特尔酷睿高性能移动版处理器（H35）的轻薄游戏本专为对便携性有需求的玩家所打造。

此外，英特尔展示了专为游戏玩家和发烧友打造的下一代台式机技术，该技术将应用于第11代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器（“Rocket Lake-S”）。将以英特尔酷睿 i9-11900K 处理器为主打产品，在2021年第一季度发布会上为游戏玩家和 PC 发烧友带来更高的性能。

另外，此前有报道称，英特尔公司正在考虑让台积电、三星电子等亚洲公司为其提供和生产芯片。目前这三家公司已进行了相关事宜的洽谈，但谈判处于更早期的阶段，在其芯片先进制造工艺投产不断延期之后，英特尔对外包计划尚未作出最终决定。