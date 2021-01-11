iQOO7手机发布 配备120W快充售价3798元起

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > iQOO最新资讯 > 正文

iQOO7手机发布 配备120W快充售价3798元起

2021-01-11 21:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月11日 消息:今日晚间，iQOO发布了iQOO7手机。iQOO7搭载了骁龙888芯片CPU 性能提升达25% ，同时还配备了增强版 LPDDR5、增强版 UFS3.1以及Multi-Turbo5.0强悍性能铁三角。

屏幕方面，iQOO7配备了6.62英寸AMOLED极点全面屏，分辨率2400x1080，屏占比高达91.4%，120Hz刷新率。

散热方面，iQOO7采用了历代产品中最大的4K级动力泵液冷散热系统，均热板面积高达4096mm2，为散热创造有利硬件条件。

007B27Qzgy1gmk1ma123lj30u01tde81.jpg

摄像方面，iQOO7前置1600万像素自拍镜头，后置三摄分别为，主摄4800万像素+1300万像素专业人像镜头+1300万像素超广角微距镜头。

值得一提的是，续航方面，iQOO7配备了4000mAh双芯电池，支持120W超级快充，至快15分钟充至100%。

此外，iQOO7还配备了屏下双控压感、双路线性马达、双扬声器组成全感操控系统。屏下双控压感可以根据用户喜好，把屏幕的两个操作区域分别映射到游戏中的任何位置;

QQ截图20210111214650.jpg

售价方面，iQOO78+128GB版售价3798元、12+256GB版售价4198元，1月11日8点半开始预售，1月15日正式开卖。有潜蓝、黑境与传奇版三种配色可选。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 CPM CPC Alt标签 DA JavaScript渲染 死链 KPI 锚文字 绝对链接 广告定向

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM