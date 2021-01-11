iQOO7手机发布 配备120W快充售价3798元起

站长之家（ChinaZ.com）1月11日 消息:今日晚间，iQOO发布了iQOO7手机。iQOO7搭载了骁龙888芯片CPU 性能提升达25% ，同时还配备了增强版 LPDDR5、增强版 UFS3.1以及Multi-Turbo5.0强悍性能铁三角。

屏幕方面，iQOO7配备了6.62英寸AMOLED极点全面屏，分辨率2400x1080，屏占比高达91.4%，120Hz刷新率。

散热方面，iQOO7采用了历代产品中最大的4K级动力泵液冷散热系统，均热板面积高达4096mm2，为散热创造有利硬件条件。

摄像方面，iQOO7前置1600万像素自拍镜头，后置三摄分别为，主摄4800万像素+1300万像素专业人像镜头+1300万像素超广角微距镜头。

值得一提的是，续航方面，iQOO7配备了4000mAh双芯电池，支持120W超级快充，至快15分钟充至100%。

此外，iQOO7还配备了屏下双控压感、双路线性马达、双扬声器组成全感操控系统。屏下双控压感可以根据用户喜好，把屏幕的两个操作区域分别映射到游戏中的任何位置;

售价方面，iQOO78+128GB版售价3798元、12+256GB版售价4198元，1月11日8点半开始预售，1月15日正式开卖。有潜蓝、黑境与传奇版三种配色可选。