消息称三星将独家为苹果iPhone 13 Pro机型提供LTPO OLED屏

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日消息:据 TheElec 的报告显示，三星显示（Samsung Display）和LG Display将是iPhone13系列柔性OLED面板的主要供应商。而三星将成为苹果 iPhone13 Pro 屏幕独家供应商为苹果iPhone13 Pro 机型提供 LTPO OLED 显示屏。

苹果下一代 iPhone 将采用 LTPO 显示屏技术，实现120Hz 高刷新率。此前，有报告称三星和 LG 将同时成为苹果 LTPO OLED 屏幕供应商，但今天的报告称 LG 今年的重点是增加产能，明年开始供应。消息称，三星将提供6.1寸、6.7寸两种120Hz刷新率的LTPO-TFT面板，用于Pro机型。

苹果计划在2022年全线 iPhone 上采用 LTPO 技术。显示屏分析师 Ross Young 预测，iPhone13Pro 最重要的技术革新就是120Hz 高刷屏幕。目前，只有 iPad Pro 采用的是120Hz 可变刷新率 ProMotion 技术。

据了解与传统的 OLED 面板生产相比，LTPO TFT 的生产时间大约需要2周。LTPO TFT 在之前的低温多晶硅 （LTPS）工艺的基础上，在 TFT 生产中增加了氧化物工艺。去年三星显示是 iPhone12系列的 on-cell OLED 面板的唯一供应商。

此前苹果的 Apple Watch Series5和 Series6型号已经使用了 LTPO 显示屏，这对续航表现有很大提升。