消息称三星将独家为苹果iPhone 13 Pro机型提供LTPO OLED屏

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消息称三星将独家为苹果iPhone 13 Pro机型提供LTPO OLED屏

2021-01-07 17:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日消息:据 TheElec 的报告显示，三星显示（Samsung Display）和LG Display将是iPhone13系列柔性OLED面板的主要供应商。而三星将成为苹果 iPhone13 Pro 屏幕独家供应商为苹果iPhone13 Pro 机型提供 LTPO OLED 显示屏。

苹果

苹果下一代 iPhone 将采用 LTPO 显示屏技术，实现120Hz 高刷新率。此前，有报告称三星和 LG 将同时成为苹果 LTPO OLED 屏幕供应商，但今天的报告称 LG 今年的重点是增加产能，明年开始供应。消息称，三星将提供6.1寸、6.7寸两种120Hz刷新率的LTPO-TFT面板，用于Pro机型。

三星2

苹果计划在2022年全线 iPhone 上采用 LTPO 技术。显示屏分析师 Ross Young 预测，iPhone13Pro 最重要的技术革新就是120Hz 高刷屏幕。目前，只有 iPad Pro 采用的是120Hz 可变刷新率 ProMotion 技术。

苹果手机，iPhone12 (3)

据了解与传统的 OLED 面板生产相比，LTPO TFT 的生产时间大约需要2周。LTPO TFT 在之前的低温多晶硅 （LTPS）工艺的基础上，在 TFT 生产中增加了氧化物工艺。去年三星显示是 iPhone12系列的 on-cell OLED 面板的唯一供应商。

此前苹果的 Apple Watch Series5和 Series6型号已经使用了 LTPO 显示屏，这对续航表现有很大提升。

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