中消协点名网络杀熟：会员用户反而比普通用户价格更贵

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 中消协最新资讯 > 正文

中消协点名网络杀熟：会员用户反而比普通用户价格更贵

2021-01-07 17:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:据中国消费者协会消息，今日，中国消费者协会在京召开“网络消费领域算法规制与消费者保护座谈会”。 中消协在座谈会上发表了“加强网络消费领域算法规制保障消费者知情权、选择权和公平交易权”的观点和建议。

中消协称，一些大型平台企业存在一些侵害消费者权益行为，引发社会广泛关注。比如，网络游戏抽奖概率不明、大数据杀熟、网络消费促销规则繁复、网络搜索竞价排名推荐、网络直播推送违反法律规定和公序良俗、刷好评隐差评使评价结果呈现失真、平台采用算法限制交易等。

QQ截图20210107172843.jpg

中消协指出，根据消费者投诉、有关调查和相关报道，网络领域涉及消费者权益的算法应用问题主要有以下几种:

一、推荐算法。通过监测分析消费者的消费行踪轨迹，如浏览过的页面、广告、商品服务、话题等，有针对性的对消费者进行商业营销。这类推荐算法利用消费者的数据画像，实施所谓精准推送。许多消费者误以为自己看到的与旁人无异，导致知情、选择不足。有些经营者通过算法应用推送的商品、服务内容甚至违背法律和公序良俗。

二、价格算法。有些经营者利用算法进行价格歧视。一是对新老用户制定不同价格，会员用户反而比普通用户价格更贵。二是对不同地区的消费者制定不同价格。三是多次浏览页面的用户可能面临价格上涨。四是利用繁复促销规则和算法，实行价格混淆设置，吸引计算真实价格困难的消费者。这类算法造成选择性目标伤害。

三、评价算法。部分平台及平台内经营者为了获得好评，运用刷单等方式，编造虚假高分评价，或者隐匿中评、差评，使真实评价无法显现。虚假评价、评价失实呈现，不仅破坏经营者之间的公平竞争，也对消费者购买决策产生误导。

四、排名算法。平台经营者制定各类排名榜，声称基于消费者好评率、销量等，对各行业或商品服务类别进行排序，引导消费者选择，但具体如何计算得出的难以知晓。还有的混淆竞价排名与自然排名，左右消费者决策。

五、概率算法。一些线上经营者开展有奖销售、抽奖兑换，特别是部分网络游戏公司经常性推送游戏道具抽奖活动，虽然公示了中奖（掉落）概率，但是其算法程序不透明，实际中奖概率缺乏管控，屡遭消费者诟病。

六、流量算法。一些平台利用所处优势地位通过算法在流量分配、搜索排名等方面设置障碍和限制，控制平台内经营者开展交易，影响公平竞争和消费者选择。

对此，中消协要求网络经营者的算法应用应当恪守社会公德，诚信经营，保障消费者的合法权益;不得设定不公平、不合理的交易条件，不得强制交易。网络经营者应当严格遵守法律规定，诚信应用算法，反对利用技术手段，欺骗、隐瞒真实情况，欺凌消费者，或者实施不正当竞争。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 美团也玩大数据杀熟

    一篇名为《我被美团会员割了韭菜》的文章刷屏，该文作者基于自己点外卖的经历发现，在美团上的同一家店铺，用同一个配送地址，在同样的时间点单，会员比非会员的配送费更高。文章中称，本以为开通外卖会员会省钱，但附近几乎所有外卖商户的配送费都比非会员高1-5元。

    美团 大数据杀熟 外卖平台

  • 携程回应大数据杀熟质疑

    近日，美团疑似“杀熟”事件不断发酵，引发了网友们对大数据杀熟的关注。今日，有网友反映，“能花钱的软件都在杀熟，淘宝携程美团一大堆，我都对比过。两个手机放一起，链接互相发过去，一样的东西价格都不一样。”

    携程 大数据杀熟 杀熟

  • 新华大数据杀熟：无异于杀鸡取卵 自毁前程

    今日，新华网针对“美团杀熟会员”一事评论称，“大数据杀熟”已在多个网络平台多次引发争议，这些网络平台用大数据分析消费者购买能力，大刀霍霍“砍”向“熟客”。透支消费者信任无异于杀鸡取卵，漠视消费者权益就等于自毁前程。

    新华网 大数据杀熟 美团

  • 美团杀熟爆料者回应美团

    12月15日早间，一篇名为《我被美团会员割了韭菜》的文章引发了网友们的广泛关注。该文章作者“漂移神父”称美团外卖存在“杀熟”的行为。漂移神父表示，自己在同一地点，用一个会员手机以及一个非会员手机点同一样外卖，配送费不同。非会员手机只需2元，而会员在不同时段需要4-6元。美团客服给出的解决方案则是十元红包补偿，以及将该账号提交给技术处理查找原因。

    美团 外卖

  • 太弱！测试显示，美国电信巨头Verizon 5G网络比其LTE网络还慢

    在5G网络发展上，美国速度比中国、韩国等国家慢了许多。根据最新调查显示，美国多家电信运营商提供的5G网络比其LTE网络还慢。

    LTE网络 5G网络 美国5G

  • IDC: 90%的企业正计划建立数据中心自动驾驶网络

    市场分析机构IDC在一份由华为支持的报告报告中指出，人工智能的进步正在改变这一现状。该报告将数据中心自动化的发展描述为类似于自动驾驶的水平。对于数据中心来说，这需要越来越多的计算机控制的操作和维护水平，最终将看到智能系统可以处理从问题检测到根据人类意图和经验的解决方案的一切问题。

    自动驾驶 数据中心 华为

  • 李佳琦获中消协肯定：重视监督、主动沟通

    12月25日，中消协秘书长朱剑桥接待了李佳琦一行来访。双方就明确直播带货主题角色定位，规范直播电商行业发展，加强消费教育引导，保护消费者合法权益等问题进行了深入沟通。

    李佳琦 直播带货 中消协

  • 大咖云集，“云端”共道网络安全 ——2020网络安全思享峰会正式上线

    互联网在为日常生活带来各种便利的同时，也伴随诸多安全问题。新型网络犯罪如何定性，个人隐私如何保护，面对人工智能人类何去何从，如何规范互联网金融秩序……围绕这些话题，众多专家学者在近日举办的“2020网络安全思享峰会”上开启了一场“云端”论道。本次峰会由中国犯罪学学会、中国人民大学刑事法律科学研究中心和腾讯公司安全战略研究部共同举办。与往年不同，今年峰会采用线上“云端”模式。在 “2020网络安全思享峰会”?

    网络安全

  • 扫黄打非十大网络话题

    今日，全国“扫黄打非”办公室发布了2020年“扫黄打非”十大热点网络话题，包括了:“国内版N号房”事件、“全民K歌”涉色情低俗被罚、扫黄打非办约谈B站、淫秽漫画作者JM被刑拘等事件。

    扫黄打非 全民K歌 B站

  • 游族网络：董事许彬代为履行董事长职务

    今日，游族网络公布了《第五届董事会第三十四次会议决议公告 》称，因公司董事长林奇先生不幸辞世，无法继续履行相应职务，为保证公司平稳运营，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司同意推举董事许彬代为履行董事长职务，直至公司选举产生新任董事长为 止。

    游族网络 许彬 林奇

  • 腾讯安全当选工信部“网络安全卓越中心”首批合作伙伴，助推新基建网络安全建设

    12月22日，2020年（第十届）电信和互联网行业网络安全年会在广州举行，大会聚焦网络安全领域最新发展趋势，汇聚前沿成果，集中展现了网络安全新技术和新应用，并举行了第一批网络安全卓越合作伙伴聘书颁发仪式。腾讯安全和安全战略研究部联合申请，并当选首批卓越合作伙伴。仪式现场，工业和信息化部网络安全管理局副局长周少清、中国信息通信研究院副院长王志勤为首批卓越合作伙伴颁发了聘书。网络安全卓越验证示范中心（以下简称

    腾讯安全

  • 人社部：网络招聘不得违法泄露劳动者和用人单位信息

    近日，人社部发布《网络招聘服务管理规定》，自2021年3月1日起施行。其中，针对个人信息泄漏问题，规定明确，网络招聘服务机构收集、使用其用户的个人信息，应当遵守法律、行政法规有关个人信息保护的规定。 网络招聘服务机构应当建立健全用户信息保护制度，不得违法泄露、篡改、毁损其收集的劳动者居民身份证号码

    网络招聘 招聘 人社部

  • 美创科技入围2020网络安全能力百强，荣获数据安全10强

    日前，由ISC平台、数世咨询联合发起的2020网络安全创新能力100强（简称“创新百强”）重磅揭晓。美创科技经实力荣获“中国最具发展潜力的年度成长力10强网络安全企业”和“2020网络安全创新能力——数据安全领域10强”两项大奖!图:网络安全百强——数据安全创新10强图:网络安全百强——年度成长力10强作为年度网安界压轴大选，此次“创新百强“历时近一个月，根据科技实力、投资价值、成长价值、领先价值四个维度，围绕“云安全创?

    美创科技

  • 锐捷网络率先推出医疗Wi-Fi 6零漫游解决方案

    11月21-22日，第三届全国医院物联网大会暨中国国际医院物联网产品展览会在合肥盛大召开，锐捷网络携全新无线方案亮相其中。锐捷医疗行业总经理徐伟现场重磅发布下一代无线技术—“医疗Wi-Fi6零漫游解决方案”，受到参会嘉宾的广泛关注!（发布现场）随着物联网终端的加入，移动医护作为医院的重要业务场景之一，业务日益复杂，每一项操作，都关系着患者的健康。如何确保移动医护业务高效、精准的执行落地，除了完善移动医护系统和闭

    锐捷网络

  • Roxe：下一代全球支付网络

    近代史上，蒸汽机、汽车、飞机、电力、电话、传真机、个人电脑、互联网、智能手机等诸多人类发明创新，极大提升了历史的发展进程。在这些创新中，"信息高速公路 "（又称Web1.0），堪称是人类历史上最伟大的互联互通工程。互联网问世20余年来，已经通过利用网站、搜索引擎以及数百万计的云端、桌面和移动应用程序服务了全球超过45亿人，从根本上改变了人们的工作、生活和娱乐方式，并以闪电速度为世界交换信息。随后，以“社交网络?

    支付网络

  • 网络电视机顶盒怎么样？看看专业拆机达人的推荐！

    网络电视机顶盒由于有不少杂牌低价的厂商加入，导致口碑参差不一。很多人入了低价盒子的坑后，就觉得网络电视机顶盒是鸡肋。那么到底网络电视机顶盒怎么样?一起看看专业拆机达人们力荐的网络电视机顶盒怎么样吧。●泰捷WE40电视机顶盒推荐原因:视频流畅、销量火爆泰捷WEBOX这个牌子的销量很高，靠的是产品过人的性能和质量。和大部分低价电视机顶盒对比，泰捷从不虚假配置，也从不以次充好，被老用户和发烧友们极力推荐，在双十一?

    电视盒子

  • 美创科技成功协办"2020网络安全标准论坛"

    12月27日—28日，以"网络安全产品安全与创新"为主题的2020网络安全标准论坛暨第十二期标准宣贯培训会在北京顺利召开。美创科技作为论坛协办单位，携产品方案全面亮相，并且CTO周杰在主论坛发表《数据安全探索与实践分享》演讲、与多家企业机构共同宣读网络安全行业自律倡议。2020网络安全标准论坛由公安部网络安全保卫局指导，公安部第三研究所、国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心主办。活动分为主题论坛和标?

    美创科技 网络安全

  • “荷小鱼杯”朗读大赛网络赛区复赛获奖名单出炉，其他赛区火热报名中

    2020年12月31日,在中国关心下一代健康体育基金会的支持下,经过紧张的线上报名、角逐和评选阶段,“荷小鱼杯”小小演说家·校园朗读大赛【网络赛区】复赛终于圆满落下帷幕,获奖名单新鲜出炉。同时,“荷小鱼杯”各地区赛事还在火热报名中,还没有参与的家长和小朋友们,快快报名参吧。第一届“荷小鱼杯”小小演说家朗读大赛中,【网络赛区】涌现了很多优秀的年课宝贝,他们的精彩亮相,为我们的活动增添了一道最美的风景线。今天,我们为大?

    在线教育

  • 融慧金科张凯：知识图谱与图神经网络模型在金融科技的应用

    近日，爱分析在北京举办了2020爱分析·中国人工智能高峰论坛，融慧金科AI Lab负责人张凯博士进行了题为《知识图谱与图神经网络模型在金融科技的应用》的主题演讲。张凯博士提出，在过去五年以及未来五年内，图神经网络将会有良好的发展趋势。而图神经算法在反欺诈、反洗钱和金融风控底层能力建设的应用能够有效提升模型效果。现将张凯博士的演讲实录分享。张凯博士：大家下午好，非常感谢爱分析各位小伙伴的辛苦准备。作为金融科技

    融慧金科

  • 游族网络回应高层内斗致CEO入院：谣言 已安排律师函

    今日，针对“游族网络高层内斗致CEO入院”一事，游族网络方面回应称，“谣言，已安排律师函”。此前，有网友称，游族网络疑似发生内斗，其CEO林奇已因中毒被送进ICU。同时，有警方已进驻游族，正在调查该起案件，并取消了一位高管的监控和门禁权限。

    游族网络 游戏 手游
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 大松5G手机 格力手机 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM