网络平台抽成将有新规范！网络交易平台收费要有指南了

站长之家（ChinaZ.com）5月25日 消息:为进一步规范网络交易平台收费行为，切实维护平台内经营者的合法权益，推动平台经济实现健康且有序的发展，近日，市场监管总局研究起草了《网络交易平台收费行为合规指南（征求意见稿）》(以下简称《指南》)，并面向社会公开征求意见。

据悉，此次起草的《指南》共计28条，内容主要涵盖五个重要方面。在平台收费原则方面，《指南》明确指出，网络交易平台收费需严格遵循公平、合法以及诚实信用的原则。平台应基于服务协议、交易规则以及交易习惯等多方面因素，全面考量经营成本和平台内经营者的实际经营状况，以此确定收费标准。

为切实减轻平台内经营者的负担，《指南》倡导平台在合法、合理且互惠互利的前提下，采取灵活多样的定价策略。尤其鼓励平台对平台内经营者，特别是中小商户提供让利或减免扶持，主动承担起应有的社会责任，助力平台内经营者降低经营压力。

在强化平台合规自律方面，《指南》对平台提出了明确要求。平台需依照相关规定，切实落实合规管理主体责任，健全合规管理组织架构，配备专业的合规管理人员。同时，要建立不合理收费风险识别评估机制以及防范收费风险的事前合规审核机制等，全面提升平台收费合规管理能力。

规范平台收费行为是《指南》的重要内容之一。其中明确规定，平台要合理制定收费标准，健全收费规则、收费公示等相关制度机制。平台必须严格履行减收、免收费用的承诺，审慎评估收取保证金的必要性，并按照平等自愿原则开展推广服务，充分保障平台内经营者的知情权和选择权。此外，《指南》还详细列举了重复收费、只收费不服务、转嫁应由平台自身承担的费用等8种不合理收费行为。

为确保《指南》的有效实施，在监督与实施方面，《指南》要求平台及时反馈平台内经营者对收费问题的关切，主动配合相关部门的监督检查工作。同时，平台应加强行业自律，以公平的姿态参与市场竞争。

市场监管总局相关负责人表示，下一步将认真梳理社会公开征求意见的反馈情况，对《指南》内容进行进一步完善。待完善后将尽快出台实施，以此进一步健全平台经济常态化监管制度，持续规范平台收费行为，为平台经济的有序健康发展提供有力保障。

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