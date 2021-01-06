MacRumors预测苹果2021全线新品，包括AirPods3和iPhone13等

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日消息:日前 MacRumors 整理了苹果新产品目录，列出了苹果在2021 年可能会推出的全新产品，除了新 iPhone 之外，还有包括 AirPods、iMac 以及 iPad Pro 的相关信息。

在去年底，苹果正式发布了搭载其自行研发的 M1 处理器的全新 MacBook Air 与 MacBook Pro，随着新芯片的问世，苹果也有很大可能会在2021 年发布一款具备该处理器的全新 iMac，而这款 iMac 在外型和配置上将会采用类似 iPad Pro 的设计语言，并会推出无边框式的23 英寸或24 英寸的大小尺寸。

另外，预计第三代 AirPods 也将会正式推出，这次在外观上将会更近似于 AirPods Pro，有更短的柄和可更换的耳塞。iPad Pro 的部分，之前传闻的 miniLED iPad Pro 将于2021 年上半年问世，传闻也将以两种尺寸推出，分别为12.9 英寸和11 英寸，与现在的产品大小一致。

在 2021 年下半年，苹果将推出新的14 英寸和 16 英寸的大尺寸 MacBook Pro 机型，并同时升级处理器的性能。而最引人关注的全新的 iPhone13 系列将与 iPhone12 带来相同的尺寸选择，而具有全面屏设计和搭载5G的 iPhone SE Plus 也将一同发布。另外 Apple Watch Series7 也将在 2021 年推出。