索尼确认大部分型号PS4停产，生产线转移用于制造PS5

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索尼确认大部分型号PS4停产，生产线转移用于制造PS5

2021-01-06 10:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月6日消息:索尼PlayStation5发布后受到了很多消费者追捧，根据VGC发布的数据，索尼PS5的全球出货量达到了419万台，近一周便售出了50万台，可以说是索尼迄今为止发布的最成功的产品。

索尼

PlayStation5是索尼互动娱乐于2020年11月12日上市的家用电子游戏机。本机为PlayStation4（PS4）的后续机型，在硬件上比前代PS4有大幅的提升，使用了PCIe4.0规格的高速定制固态硬盘和AMD的定制处理器。手柄控制器名为DualSense，使用自适应扳机，支持阻力感应。光盘驱动器版本支持4K 蓝光播放功能。PS5采用定制的AMD图形处理器，具有光线追踪、4K分辨率、每秒显示帧数达120、3D音效，且可向下兼容PS4和PlayStation VR的游戏。

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现在据 Game Watch 报道，为了生产更多的PS5，索尼计划将专用于PS4的生产线转移生产PS5。索尼确认将停产多个型号的PS4主机，并停止向供应商供货。

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据悉，索尼仅保留基本的 PS4Slim500GB 黑色款主机，其他所有的 PS4和 PS4Pro 主机均会停产。PS4Pro 的售价与 PS5数字版的价格相同，使得 PS4Pro 没有价格上的竞争力，索尼也将会利用产能生产更多 PS5。

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