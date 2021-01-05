中国移动等三大运营商公告：将继续在纽约证交所上市及交易

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日 消息:此前，纽约证券交易所宣布，因应美国特朗普政府的行政令，将对三家中国电信运营商——中国移动、中国电信和中国联通启动退市程序。根据最新进展，纽交所不再计划将中国三家电信运营商摘牌。

中国移动发布《纽约证交所宣布不再计划推进美国存托股票下市》公告称，目前，本公司将继续在纽约证交所上市及交易。

根据公告，纽约证交所监管部门将继续评估该行政命令（如本公司日期为2020年11月13日及2021年1月4日之公告所述）对本公司及其持续上市地位的适用性。

中国移动称，将继续密切关注相关事项的进展，未来将根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及适用法律按需要适时另行公告。

另外，中国联通、中国电信也在港交所发布公告称，纽约证交所监管部门不再打算推进针对三家发行人之证券（包括本公司之美国存托证券）之下市行动，目前公司将继续在纽约证交所上市交易。

以下为中国移动公告全文内容:

纽约证交所宣布不再计划推进美国存托股票下市

本公告乃由中国移动有限公司（「本公司」）自愿作出。

兹提述本公司日期为2021年1月4日之公告，内容有关纽约证券交易所有限责任公司（「纽约证交所」）日期为2020年12月31日(美国东部标准时间)对本公司之美国存託股票启动下市程序的宣布。

本公司收到纽约证交所的通知，纽约证交所已经更新其先前的决定，并于2021年1月4日（美国东部标准时间）在其网站登载另一则宣布，指根据纽约证交所与有关监管当局所作的进一步谘询，纽约证交所监管部门不再计划推进针对本公司的美国存託股票之下市行动。

目前，本公司将继续在纽约证交所上市及交易。纽约证交所监管部门将继续评估该行政命令（如本公司日期为2020年11月13日及2021年1月4日之公告所述）对本公司及其持续上市地位的适用性。

本公司将继续密切关注相关事项的进展，未来将根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及适用法律按需要适时另行公告。

吁请本公司股东及潜在投资者在买卖本公司证券时务须小心谨慎。

承董事会命

中国移动有限公司

黄蕙兰

公司秘书