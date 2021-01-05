速度更快！iPhone 13系列有望在更多国家地区支持5G毫米波

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日 消息:根据来自台湾一份供应链报告显示，一家名为Qiqi的台湾公司正在接受一份iPhone13系列的mmWave天线的 "大订单"。这可能暗示着iPhone13系列可能会将更快的mmWave5G连接扩展到美国以外的更多国家和地区。

苹果还在与外国电信公司合作，希望未来几年在全球范围内最终将mmWave天线扩展到iphone上。这里要知道，iPhone12 系列虽然全部支持5G网络连接，但除了全部支持sub6 GHz5G，美国版本还支持毫米波5G。

据报道，苹果供应商纬创投资了Qiqi，从而帮助其首次进入iPhone供应链。纬创资通持有Qiqi约22.6%的股份，是该公司最大的单一股东。

有权威人士表示，与目前全球5G主流Sub6相比，mmWave也能体现出5G超高速、低延迟、宽连接的特点。它被称为“真正的5G”，这使得苹果积极投资。

iPhone的mmWave天线设计更为复杂，随着各国政府和电信公司相继开放5GmmWave频谱，建设5G mmWave网络，苹果公司继续投资相关技术研发。

业内人士透露，苹果正积极寻找第二家mmWave天线供应商，Qiqi赢得了iPhone13 mmWave天线订单。苹果的mmWave天线目前由日本公司村田制作所生产，该公司显然将与新的代工厂分享iPhone13的订单。

据分析，Qiqi在天线设计、封装、测试、模块化、微器件天线模块化等方面具有良好的能力。此前Qiqi还与高通在5G和Wi-Fi6组件上有密切的合作，这也是该公司被苹果选中生产mmWave部件的关键因素。

报道还称，尽管MacBook Pro今年不太可能支持mmWave 5G功能，但苹果可能会利用Qiqi在笔记本电脑设计天线方面的专长的优势，在未来的某个时候为MacBook添加5G连接。但目前Qiqi生产的天线主要供给iPhone13系列。