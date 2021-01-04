拼多多回应知乎账号问题：供应商员工发布 不代表官方态度

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:今日，一则“拼多多员工在加班回家的路上猝死”的消息登上热搜。随后，一个获得官方认证的拼多多账号回答引发网友热议。

当时，拼多多官方紧急回应称，从未在知乎发布过网传截图的“官方回应”，拼多多坚决反对截图上的观点。

然而知乎方面表示，“拼多多”系知乎注册用户，其身份真实无误。知乎有严格的身份认证流程和机制。4日8时19分49秒，“拼多多”创建回答，4日8时20分17秒，“拼多多”自行删除了上述回答。

针对上述情况，拼多多表示，经过调查该内容系拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布，不代表任何拼多多官方态度，拼多多官方对该言论表示强烈反对。

以下为拼多多回应全文:

网传截图显示，今早8时许，拼多多知乎官方账号突然发布一则疑似个人言论。经我们排查，该内容系拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布，该言论不代表任何拼多多官方态度，拼多多官方对该言论表示强烈反对。

此事系拼多多对官方账号管控不严导致，我们向公众表示真诚歉意。

事件具体情况如下:

（1）该内容系拼多多品牌营销合作公司员工 “李某某”编写发布。12月31日，该员工参与了拼多多跨年晚会的内容运营等合作营销任务，用手机登陆了拼多多的知乎官方账户，并保持了登陆状态。

（2）今早8时19分，李某某在地铁上翻看新闻，想要发表一下自己的想法，于是用手机客户端进行了回复。回复后，李某某发现发布账户为此前登陆留存的机构账号，于是立即进行了删除处理。(从发布到删除，间隔不到30秒。)

（3）该内容旋即被网友截图传播，并被误认为是拼多多官方回复。对此，拼多多严正声明:李某某并非拼多多员工，也未获得任何授权，该行为系非合规授权使用拼多多官方账户发表个人言论，不代表拼多多官方态度。事发后，拼多多已经暂停与该供应商合作，修改密码回收账户，并将进一步追究相关人员责任。

（4）拼多多坚决反对李某某所发布的言论。对于该言论造成的负面影响，我们再次表示真诚的歉意，并将立刻对官方账户进行全面排查整改。