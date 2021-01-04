TrendForce预估2021全球智能手机排名：三星、苹果、小米位列前三

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日消息:日前TrendForce集邦咨询预估了2021年手机行业的发展趋势，预计全年手机生产总量将达13.6亿台，年增长率为9%。

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据TrendForce集邦咨询的预估，今年手机生产总量达13.6亿台，年增长率为9%。它还预估了2021年全球前六席依次为三星、苹果、小米、OPPO、vivo和传音，这六家手机厂商将涵盖全球近八成的市场占有率，华为预计为第七名。其中，三星的产量约为2.67亿台，5G手机市场占有率为13%;苹果的产量为2.29亿台，5G手机市场占有率为35%;小米的产量为1.98亿台，5G手机市场占有率为11%。

TrendForce集邦咨询进一步指出，2021年初起，荣耀将正式自华为拆分而出。从两个方向观察，新荣耀的成立使经营多年的荣耀品牌得以续存，然褪去华为光环后消费者是否依旧买单仍待观察。另一方面，倘若后续华为禁令解除，则将与新荣耀同列竞争关系，届时华为将难以回到昔日市占规模。

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另外，基于中国积极推动5G商用的进程，2020年全球5G智能手机的生产总量为2.4亿台，渗透率达19%。其中，中国品牌的市场占有率约为6成。TrendForce集邦咨询预计，在2021年全球5G智能手机生产总量约为5亿台，渗透率可能将达到37%。