LG Display将在2021CES上推出48英寸可弯曲CSO显示器

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > LG最新资讯 > 正文

LG Display将在2021CES上推出48英寸可弯曲CSO显示器

2021-01-04 11:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:LG Display在1月3日宣布，将在CES2021展会上推出针对游戏而优化的48英寸可弯曲电影级OLED（CSO）显示器，该显示器将于美国时间1月11日在线活动中正式公开。

LG

LG这款48英寸曲面CSO显示器使用十分轻薄的有机发光二极管（OLED）面板，因此可以自由折叠和展开，显示屏可弯曲至1000R。

用户可以在观看电视时将弯曲的显示器再调整到纯平屏幕。在玩游戏时再改为曲面屏幕模式。弯曲的屏幕可提供从中心到边缘的均匀观看距离，从而最大程度地提高观看者的视觉沉浸感。

该产品使用了CSO技术，使OLED面板无需扬声器即可发出声音。用户可以感觉到屏幕上的字符好像在直接说话，提供了逼真的视音体验。尤其是曲面屏可以将声音集中传播到用户身上，最大化声音效果。

看电视

LG Display还将激振器的厚度从9mm减小到0.6mm，该激振器是通过振动OLED面板发出声音的组件，可让用户享受更震撼的声音。

这款曲面OLED显示器还拥有其他出色的性能，例如清晰的3D图像，0.1ms的快速响应速度和每秒120张图片的刷新率，因此在游戏玩家中越来越受欢迎。由于它们的可变频率范围广，它们在展示动态画面时，更加自然和流程。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • LG将在CES2021上发布新款OLED电视和家用电器

    韩国LG在本周四发送了CES2021大会的发布会邀请函，本次发布会将全程在线上举行，届时会带来LG新款产品，包括OLED电视和其他家用电器。

    LG OLED电视

  • LG 将为特斯拉提供 NCMA 电池，于 2021 年大量交货

    据 KoreaTimes 报道，LG 化学已经研发出了 NCMA 四元锂电池，将于 2021 年大量交货，供应给特斯拉汽车。这款电池采用镍、铜、锰、铝四种金属作为正极材料，相比于此前的 NCM 三元锂电池新增了铝元素，并且镍的含量提升至90%。

    LG 特斯拉 ModelY

  • 微软或在 2021 年推 Surface Duo 2，将对摄像头进行改善

    据 Windowslates 报道，微软已经开始研发下一代Surface Duo ，开发代号为 Zeta，预计在 2021 年发布。但Surface Duo第一代只配备了11MP ƒ/2.0 镜头，发布以来因过低的摄像水准而备受网友批评，并且没有后置摄像头。据悉，下一代Surface Duo2 将会对摄像头进行改善。微软的一份招聘名单显示，微软正在招聘 Andorid 摄像头系统架构师和工程师，负责为下一代 Surface 产品开发摄像头硬件和软件。

    微软 SurfaceDuo2 微软手机

  • 2021年游戏耳机有什么推荐？2021低延迟游戏耳机10强

    手游已经成为了现代人生活中的必需品之一，而像《和平精英》等FPS（第一人称射击类）游戏又是其中最火的。这类的游戏在需要玩家灵敏操作的同时，更加需要手机能够低延迟的输出准确的声音反馈，帮助玩家准确判断敌人的方位。低延迟的声音输出又恰巧是有线耳机的长处，可是在低头看看你的手机，还有几部手机为你保留3.5mm的，蓝牙耳机已经成为了现在手机听音几乎"唯一"的选择，而蓝牙耳机的延迟又是行业的通病。那如何才能解决这个矛

    游戏耳机

  • 2021年，手机拼什么？

    你多久换一部手机?换机动力是什么?你有没有想过，其实手机厂商早就帮我们算好了时间。

    智能手机 苹果手机 小米手机

  • 2021年电视盒子推荐，新品未售先火能否成2021年度机皇

    2021年转眼就要到了，新的一年又有哪些电视盒子呢，今天小编就从目前已知的信息中，来给大家推荐几款电视盒子，当贝盒子打算在元旦发售一款新产品，其配置或成年度标杆。第一款:当贝盒子B3Pro这是当贝盒子最新发布的预告，已经上架京东预热，采用的是晶晨S922X超强芯片，搭配4+64GB的运存，配置能媲美几万的电视机。之所以称之为Pro是因为不仅在配置上有了质的飞跃，在硬件上也有很大的提升，HDMI2.0升级成了2.1，USB2.0升级成蓝色

    电视盒子

  • 微比特（ViaBTC）ViaBTC 2021跨年矿欢开启！

    又到一年元旦圣诞跨年季!随着比特币牛市核心引擎发动，你的币囤够了吗?墙裂建议坐稳扶稳了哦!为回馈矿池用户多年的支持，借圣诞节之际于12月28日，微比特（ViaBTC）ViaBTC矿池联合CoinEx交易所开启年度跨年矿欢，此次准备海量好礼哦，并承诺100%获奖机会哦!在12月28日至1月15日，持续19日，开展“答题挑战”、“欢乐砸金蛋”和“提现CoinEx，抽最高10万CET”等三大活动，以下是活动概况:跨年活动一:答题挑战，赢5折费率优惠券12月2

    虚拟货币

  • 《英雄传说创之轨迹》Switch/Steam版2021年夏季上线

    云豹娱乐今（21）日宣布，由Nihon Falcom开发，已率先于今年8月在PS4推出的故事角色扮演游戏《英雄传说创之轨迹》，到2021年夏天在日本与亚洲同步推出Nintendo Switch版与Steam版。《英雄传说创之轨迹》是《轨迹》系列迈向向结结的转捩点。玩家可以通过由“交替的故事”系统任意切换三条主线，从不同视角体验同一时间轴上的故事发展。包含新角色内部，共收录超过50名可游玩角色，并收录了深度描写各角色背景的庞大“额外篇章”剧本

    英雄传说创之轨迹

  • 2021有什么游戏蓝牙耳机推荐？2021十大游戏蓝牙耳机榜单

    无线蓝牙耳机近来已经成为各路潮人、健身达人、数码发烧友的标配，没有束缚的音频体验是有线耳机无法提供的。看着他们耳朵上形形色色的耳机，你知不知道哪一款是最值得购买的产品呢?这次的蓝牙耳机排行榜我们收集了几十个品牌信息及上万网友投票作为参考，综合分析了行业内品牌知名度、经营情况、口碑等，发布了本排行榜，为大家能找到好的耳机提供参考~1.Nank南卡lite Pro蓝牙耳机售价:399元蓝牙协议:Aptx，AAC，SBC防水等级:IP55

    蓝牙耳机

  • 岁尾回望！细数纽西之谜geoskincare2020高光时刻 争做2021行业"新三欧"

    自然，让生命保持本色之美，亦赋予未来无限可能。2000年成立，孕育于新西兰的国际护肤品牌纽西之谜，一直致力于引导全球女性体验源自新西兰的自然美肤哲学，唤醒时代女性对自身"自然之美"的认可，拥抱"自然而然，美出强大"的力量。站在岁尾回首望——2020，不仅是纽西之谜凭借这股"自然之力"乘风破浪的一年，更是纽西之谜品牌升级、全面发力的一年:这一年，纽西之谜先后与代言人赵薇、张雨绮携手，以两位女明星"真实自然"的独特个?

    综艺营销

  • 2021年淘客8大趋势预判

    前几天，还有村民加了我的微信来问我现在做淘客app是否还得及，其实这个话题我在《2020年淘客8大趋势预判》中就早已说明。今年，村长在淘客业务上花的精力并不多，就连双11也没有过多的参与，但中途还是参与了两个包含淘客业务的app。

    淘宝 淘宝客 淘客推广

  • 《英雄传说闪之轨迹IV》 Switch版2021年3月推出完整收录所有DLC

    Nintendo Switch版将于2021年3月18日在日本推出※，价格6980日圆（日本一软件宣布，由其负责发行的Nihon Falcom）。 未税)。

    英雄传说

  • Flash2021年后仍将继续运营，为Flash游戏注入活力

    Flash Player是一款多媒体程序播放器，最初由Macromedia编写，后被Adobe收购并继续开发。它能够将交互式内容与视频、图形及动画组合到一起，带给用户较为丰富的视听体验，是一款提供高度集成网页内容的标准应用。近段时间，网络上关于这款电脑端“装机必备”产品的流言四起，Flash Player2020年后真的会停止运营吗?依托Flash技术的网页游戏又将何去何从?其实，早在2019年10月，Adobe官博及中国官网就公开发布了将与重橙网络继续合?

    Flash Flash游戏

  • 新年猜想：小心2021年私域进入Hard模式

    在过去的这一年，私域拯救了许多公司的业绩，新一年里仍然还会起到大作用。而仅就现在所见，至少会看到一个关键变化:私域开始进入Hard模式。

    私域 私域流量 私域运营

  • 传闻天马计划2021年出货OLED显示面板，其中含2000万块柔性面板

    苹果公司在今年的iPhone12系列全部都使用了OLED屏幕，放弃了传统的LCD显示屏，这也证明OLED将会成为未来智能手机显示屏的主流。同时包括三星、LG、京东方等显示面板厂商也在大力开发OLED显示面板。

    天马 OLED 柔性屏

  • 骨传导耳机哪个好，骨传导耳机最好的品牌推荐2021

    传统的耳机，都是通过骨传导传递给耳膜/听小骨，然后传递给听觉神经的。骨传导耳机直接将声音震动通过耳骨传递到内耳，不损害耳膜/听小骨，让声音自然呈现。「固体传声」的办法，在200多年前，就已经被音乐大师贝多芬应用了。他含着一根棒小木棍，放在钢琴听音键上听音乐，声音经过木棒、牙齿、骨骼，最后传给听觉神经，最后他创作了举世闻名的《命运交响曲》。骨传导新概念耳机利用「人体工程学设计」，喇叭在离耳朵较近不入耳的?

    骨传导耳机

  • 厦门2021年底将实现5G信号全域覆盖

    据中国新闻网报道，厦门市工业和信息化局副局长李建明在 23 日举行的 2020 中国人工智能高峰论坛暨中国人工智能大赛发布会上表示，厦门年底前建成5G基站 5000 个， 2021 年底将实现5G信号全域覆盖。

    厦门 5G 商用5G

  • 自动驾驶卡车公司Plus计划于2021年在中国量产汽车

    自动驾驶卡车技术提供商Plus日前宣布，将于中国卡车制造商一汽和以及智能运力平台满帮集团（Full Truck Alliance，简称FTA）扩大合作关系。这将促使Plus的自动驾驶汽车产品明年可能在中国实现量产。

    自动驾驶汽车 中国一汽 自动驾驶卡车

  • GMCA增量2021峰会圆满落幕，第二届蝉鸣奖获奖名单揭晓

    在2020年的新年伊始，突如其来的新冠病毒疫情对世界经济造成了巨大的冲击。一方面，移动互联网发挥积极作用，协助社会各界解决生产生活问题、提高传播效率。另一方面，流量结构也发生了极大的变化，有在困境中倒下的风口，也有逆势生长的新业态，如直播电商和游戏出海。在机遇与挑战并存的当下，由蝉大师、蝉妈妈联合主办的GMCA2021全球移动行业增长峰会（Global Mobile Cicada Awards 以下简称 GMCA）暨第二届蝉鸣奖颁奖盛典，于1

    GMCA 蝉鸣奖

  • 2021元旦当日票房破6亿创影史最高纪录

    2021年元旦影院票房十分火爆，按照灯塔实时数据，今天元旦1月1日当天大盘突破6亿元，刷新元旦档单日票房影史最高纪录。

    影院票房 电影票房 元旦
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 大松5G手机 格力手机 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM