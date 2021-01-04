LG Display将在2021CES上推出48英寸可弯曲CSO显示器

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:LG Display在1月3日宣布，将在CES2021展会上推出针对游戏而优化的48英寸可弯曲电影级OLED（CSO）显示器，该显示器将于美国时间1月11日在线活动中正式公开。

LG这款48英寸曲面CSO显示器使用十分轻薄的有机发光二极管（OLED）面板，因此可以自由折叠和展开，显示屏可弯曲至1000R。

用户可以在观看电视时将弯曲的显示器再调整到纯平屏幕。在玩游戏时再改为曲面屏幕模式。弯曲的屏幕可提供从中心到边缘的均匀观看距离，从而最大程度地提高观看者的视觉沉浸感。

该产品使用了CSO技术，使OLED面板无需扬声器即可发出声音。用户可以感觉到屏幕上的字符好像在直接说话，提供了逼真的视音体验。尤其是曲面屏可以将声音集中传播到用户身上，最大化声音效果。

LG Display还将激振器的厚度从9mm减小到0.6mm，该激振器是通过振动OLED面板发出声音的组件，可让用户享受更震撼的声音。

这款曲面OLED显示器还拥有其他出色的性能，例如清晰的3D图像，0.1ms的快速响应速度和每秒120张图片的刷新率，因此在游戏玩家中越来越受欢迎。由于它们的可变频率范围广，它们在展示动态画面时，更加自然和流程。