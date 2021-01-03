部分院线证实郭敬明导演的《晴雅集》将停止排片

站长之家（ChinaZ.com）1月3日 消息:据新京报报道，昨日有大量博主爆料称1月4日起院线不得再排映《晴雅集》和《沐浴之王》，另有几位院线经理称已经收到了这个通知，不过目前只得到通知是《晴雅集》确实不准排映，《沐浴之王》暂时没有，但具体是什么原因未有得知。

网络爆料的通知内容是:从1月4日开始（包含4日）影城不得排映影片《晴雅集》并根据场效比将场次安排给其他上座率高的影片，针对4号及以后场次做好退票和观众解释工作。

请各区域通知影城落实到位，本部会安排专人每日检查。

特别说明:原定1月3日合作及场次要求不变（10%），但影城从现在开始针对1月3日不得新增排《晴雅集》场次。