学霸君CEO发公开信 称问题不解决不宣布破产

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学霸君CEO发公开信 称问题不解决不宣布破产

2021-01-03 09:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月3日 消息:昨日，学霸君创始人兼CEO张凯磊发布公开信回答了近期的一系列问题，张凯磊表示，因最后一个潜在投资者不能投钱，导致最后的外部救助没有了。过去三年，学霸君没有融过一笔大钱，最少5次都在游走在资金链崩断边缘。

同时，张凯磊在公开信中承诺，学霸君绝不跑路，绝不推卸责任，问题不解决不宣布破产。51Talk、学而思和VIPKID接手了上千名学霸君员工，并帮忙垫付了12月份工资，学霸君愿意0元对价赠送学霸君1对1和优学小班，以及有拍照搜题、题库和班课系统。

在公开信的最后，张凯磊还表示，并没有转移资产，苏州公司原来是用来做类似合肥的教师基地才成立的公司，是学霸君全资体系内的公司，基本还没有开展业务。

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去年12月底，学习平台学霸君被传资金链断裂面临破产，消息称，许多班主任、老师被辞退，并且不一定拿得到12月的工资，同时学霸君的品牌代言人海清也已终止合作。

当时，海清工作室官方发布声明回应称，海清女士与学霸君已不存在代言关系。学霸君拖欠消费者退款、消极应对消费者等问题已经严重违反了合同条款，截止当前，学霸君仍拖欠工作室代言期间的款项。工作室将积极跟进此事，持续敦促学霸君将维护消费者、员工的权益放在首位，妥善解决问题。

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