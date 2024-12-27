AI日报：可灵AI上线AI模特功能；字节今年AI投入近BAT总和；ChatGPT本月第二次大规模宕机；抖音引入音频审核大模型

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1、可灵AI深夜放大招!悄悄上线AI模特功能

可灵AI最近推出了革命性的AI模特功能，标志着电商行业视觉展示的重大变革。新版本的可图模型在语义理解和真人效果上有了显著提升，尤其适合亚洲人像。用户可以通过简单的设置快速生成高质量的AI模特图，并与AI换衣功能无缝合，极大提高了服装展示的便捷性和效率。

【AiBase提要:】 🌍 AI模特功能结合可图1.5，用户可快速生成高质量模特图，提升电商视觉展示。 👗 AI模特与AI换衣无缝整合，用户可直接生成穿着新衣的模特图，操作便捷。 🎥 AI视频功能允许模特动态展示服装，降低成本，提高效率，助力小商家与大品牌竞争。

2、消息称字节跳动AI投资接近BAT总和，明年预算翻倍!

消息称字节跳动正在加大在人工智能领域的投资，2024年资本开支预计达到800亿元，接近百度、阿里巴巴和腾讯三巨头的总和。到2025年，这一数字将翻倍至1600亿元，重点将放在AI算力的采购上。创始人张一鸣亲自参与人才招募，旨在实现“通用人工智能”的目标。

【AiBase提要:】 💼 巨额资本开支: 字节跳动2024年AI资本开支达800亿元，接近BAT总和。 🚀 预算翻倍计划: 预计2025年资本开支将增至1600亿元，重点投资AI算力。 🧠 AI人才战略: 张一鸣亲自招募AI人才，追求“通用人工智能”目标。

3、ChatGPT 本月第二次大规模宕机

OpenAI的AI服务在12月27日凌晨遭遇中断，影响了ChatGPT、Sora视频生成模型及部分API调用。虽然在早上6点05分部分恢复，但聊天历史记录加载功能仍受限，完全恢复时间尚未确定。OpenAI表示中断是由上游提供商引起，而微软Azure也报告了数据中心的电源问题。

【AiBase提要:】 ⚠️ OpenAI的AI服务在12月27日凌晨遭遇中断，影响多个功能。 🔧 早上6点05分部分恢复，但聊天历史记录加载功能仍受限。 🔌 中断原因与微软Azure的数据中心电源问题有关。

4、百度文心快码上线无障碍版本

百度AI最近推出的文心快码无障碍版本，旨在帮助视障IT从业者克服编程中的挑战，提升工作效率。该工具通过将代码转换为自然语言，使视障人士能够更轻松地理解和修改代码。文心快码的发布不仅体现了技术的进步，也展示了百度在推动社会包容性方面的努力，为特殊群体提供了实质性的支持。

【AiBase提要:】 🛠️ 文心快码无障碍版通过自然语言处理技术，帮助视障人士更好地理解和编写代码。 👩‍💻 该工具支持用户用自然语言描述需求，快速生成可运行代码，极大提高开发效率。 🌍 文心快码的发布体现了百度在促进社会包容性和技术温暖人心方面的努力。

5、小米澎湃OS2AI助手超级小爱将首次向正式版用户开放

在即将到来的年度总结直播中，小米总裁卢伟冰将介绍小米澎湃OS2的重大更新，特别是超级小爱功能的首次开放。此次更新不仅提升了用户体验，还展现了小米在AI助手领域的创新。超级小爱作为小爱同学的进化版，具备记忆能力和安全保障，致力于为用户提供智能、便捷的交互体验。

【AiBase提要:】 ✨ 超级小爱功能首次向正式版用户开放，标志着澎湃OS2的重大升级。 🔒 所有数据实现端到端加密，确保用户信息安全和隐私保护。 📅 超级小爱具备记忆能力，能帮助用户记录日程和个人偏好。

6、大众点评内测 AI 推荐工具 “点仔” 智能推荐餐厅与菜品

美团大众点评推出的AI智能工具“点仔”旨在为用户提供个性化的餐饮推荐服务。通过集成多项功能，如“找店帮手”、“菜品搭配”和“景点伴游”，用户可以轻松输入需求，快速找到合适的餐厅和推荐菜品。此外，“点仔”还具备AI帮写功能，帮助用户撰写高质量的点评。

【AiBase提要:】 🔍 提供个性化餐饮推荐，简化用户决策过程。 🍴 结合用户评价，智能推荐餐厅和菜品，提升点餐体验。 🖋️ AI帮写功能辅助用户撰写点评，提高内容质量和效率。

7、智谱AI开源Agent任务模型CogAgent-9B:通过屏幕截图预判操作

智谱AI推出的CogAgent-9B是一个开源的Agent任务模型，旨在通过屏幕截图来预测用户的下一步操作。该模型基于GLM-4V-9B训练，具有广泛的应用场景，包括个人电脑和手机等设备。与之前版本相比，CogAgent-9B在GUI感知和推理准确性等方面有显著提升，并支持中英文双语交互。

【AiBase提要:】 🖼️ CogAgent-9B通过屏幕截图和用户指令预测下一步GUI操作，适用于多种设备。 📈 相比于第一版，CogAgent-9B在准确性、普适性和泛化性上有显著提升，支持中英文交互。 🔧 该模型的输出包括思考过程和下一步动作的描述，展现了在GUI定位和操作上的优势。 详情链接:https://github.com/THUDM/CogAgent

8、2024抖音直播治理报告:引入音频审核大模型 强化治理违规内容

抖音集团发布的2024年直播治理报告展示了其在直播领域的治理理念与成果。通过引入音频审核大模型和完善主播管理机制，抖音致力于构建一个安全、可信的网络直播环境。报告中提到，主播健康分制度的实施显著降低了违规率，同时与警方的合作也加强了对线下违法行为的打击。

【AiBase提要:】 🔍 抖音推出“健康分”制度，100万主播被扣分，76%的低分主播主动调整内容，违规率显著下降。 🤖 引入音频审核大模型，逐步实现违规内容的自动识别与处置，提升治理效率。 🛡️ 升级未成年人保护机制，快速退款机制有效保护未成年人，联动城市治理减少违规行为。

9、北京市新增11款已完成备案的生成式AI服务

根据“网信北京”微信公众号的消息，截至12月27日，北京市新增11款已完成备案的生成式人工智能服务，累计备案数量达到105款。这些新增服务包括清影AI、小米端侧文本和小米澎湃图像等。所有上线的生成式人工智能应用或功能，需在显著位置公示所使用的已备案服务情况，包括模型名称和备案编号，以确保透明度和合规性。

【AiBase提要:】 📝 新增11款生成式AI服务，累计备案达105款。 📱 新增服务包括清影AI、小米端侧文本和小米澎湃图像。 🔍 上线应用需公示使用的备案服务情况，确保透明合规。

10、理想汽车旗下AI应用理想同学App正式上线

理想汽车推出的理想同学App现已在苹果App Store和小米应用商店上线，旨在为用户提供智能交互服务。该应用依托于理想汽车自研的大模型，具备识物、知识问答、翻译等多种功能。CEO李想强调，真正的人工智能应能自主使用各种设备，并满足用户需求。理想同学的上线不仅提升了用户体验，也推动了人工智能技术的发展。

【AiBase提要:】 🛠️ 理想同学App在iOS和安卓平台正式上线，提供丰富的智能交互功能。 👶 许多用户的孩子通过与理想同学的互动解决了学习问题，显示出其教育价值。 🚀 理想同学App的发布为人工智能技术的普及和发展开辟了新道路。

11、OpenAI与微软秘密协议曝光，AGI被标价1000亿美元

根据最新报告，微软和OpenAI对人工通用智能（AGI）有一个基于利润的具体定义，认为只有当OpenAI的AI系统能够产生至少1000亿美元的利润时，才算实现AGI。尽管OpenAI预计今年将亏损数十亿美元，并在2029年前不会盈利，这一协议可能让微软在未来十年内持续使用OpenAI的技术。

【AiBase提要:】 💰 微软和OpenAI将AGI定义为能产生至少1000亿美元利润的AI系统。 📉 OpenAI预计今年将亏损数十亿美元，预计2029年前不会盈利。 🤖 微软可能在未来十年或更长时间内都能使用OpenAI的技术。

12、大材小用!Anthropic:大多数任务无需复杂AI智能体

Anthropic的最新分析指出，实际应用中使用AI智能体的场景并不常见，且在许多任务中，简单的提示往往更有效。该公司强调，尽管AI智能体可以处理复杂任务，但它们需要更多的监管和计算能力。建议团队从基本提示开始，逐步增加复杂性，并关注设计的简单性、流程的透明性以及用户界面的精心设计。

【AiBase提要:】 🤖 大多数任务不需要复杂的AI智能体。 🔍 从基本提示开始，仅在必要时增加复杂性。 🛠️ 客户服务和软件开发是AI智能体最有潜力的领域。

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