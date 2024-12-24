吴柳芳账号再次被禁 粉丝从600万被清理至4万 抖音：低俗内容吸粉引流

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:今日凌晨，抖音官方账号“抖音黑板报”发布公告，对包括吴柳芳在内的11个账号及MCN机构“大海星辰”采取了一系列处置措施。这些措施包括禁言、暂停营利权限和清除因违规行为增长的粉丝等。公告指出，这些账号因发布低俗内容吸粉引流，对网络环境造成了不良影响。

抖音安全中心根据《网络信息内容生态治理规定》、《互联网用户公众账号信息服务管理规定》、《关于加强自媒体管理的通知》等相关法律法规，以及《抖音MCN机构管理规范》，对违规账号和机构进行了上述处置。据公告，MCN机构“大海星辰”操纵上述账号多次发布违规内容，影响恶劣。

据悉，“大海星辰”是吴柳芳加入的MCN机构，同时也是知名网红童锦程的直播公会。

事件起源于11月22日，管晨辰在吴柳芳的视频下留言，批评其不应给体操界带来负面影响。吴柳芳随后回应，双方的互动引发了关于前国家体操队队员在网络上的行为的讨论。11月24日，吴柳芳的抖音账号因违反社区规定被禁止关注，直到12月1日解禁。

随后其社交媒体账号粉丝数量一度激增至600多万。然而，吴柳芳的账号“56学姐（798）”在昨晚遭遇禁言和禁止关注，同时被强制清粉，粉丝数量从631万骤降至4.4万。

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