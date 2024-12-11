真我GT7 Pro推出火星移民计划：骁龙8版换机补贴1200元

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:真我今日宣布启动“真我GT7Pro火星移民计划”，推出一系列购机优惠。活动从即日起至12月13日，期间购买新机的用户可以享受24期分期免息的优惠，同时，使用骁龙8至尊版旗舰机型进行以旧换新的用户，最高可获得1200元的补贴。

真我GT7Pro定位为骁龙8至尊版的旗舰机型，以其高性价比在市场上脱颖而出。起步版本配备12GB+256GB的存储组合，售价为3599元。在满额使用1200元补贴的情况下，用户实际支付的价格低至2399元。这意味着，如果用户的骁龙8至尊版机型回收价格不低于2399元，他们可以免费换取一部全新的真我GT7Pro。

真我GT7Pro在硬件配置上也表现出色，其6.78英寸的三星Eco苍穹屏提供2780x1264的分辨率，并支持1-120Hz的刷新率和硬件级全亮度类DC调光，同时还有绿野AI护眼功能和10bit色深支持。手机还搭载了高通超声波指纹识别方案，提高了解锁速度和便利性，即使在湿手状态下也能快速解锁。

在性能方面，真我GT7Pro搭载了骁龙8至尊版处理器，并配备了LPDDR5X内存和UFS4.0闪存，加上11480mm的双层VC全局冰芯散热系统，确保了强劲的性能和稳定的运行。手机内置6500mAh的泰坦电池，并支持120W的闪充技术，能在14分钟内充电至50%。

在摄影方面，真我GT7Pro采用了三摄方案，包括5000万像素的IMX906主摄、800万像素的索尼IMX355超广角微距镜头和5000万像素的索尼LYT-600潜望长焦镜头。这套摄像系统支持3倍光学变焦、6倍无损长焦拍摄，最高可实现120倍的数字拍摄，使其成为同价位中唯一配备潜望长焦的旗舰手机。真我GT7Pro的推出，不仅为消费者提供了高性能的旗舰选择，也通过“火星移民计划”为用户带来了实惠的换机方案。

（举报）