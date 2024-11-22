REDMI K80发布会邀请函送5瓶辣椒酱 雷军：狂暴辣！

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:REDMI品牌即将于11月27日正式发布其旗舰手机K80，而在发布会前夕，品牌方以一种独特而幽默的方式吸引了媒体的注意。许多媒体收到了一个性能礼盒，打开后发现里面竟是5瓶辣椒酱，这一创意营销手法引发了广泛的讨论和关注。

REDMI品牌总经理王腾解释说，这个创意来源于K80手机的强劲性能，他们用“狂暴辣”这个谐音梗来形容手机的性能，意为“K80性能太狂暴辣，完爆13香”。小米集团董事长雷军也加入了这场幽默的营销活动，他在社交媒体上转发了相关微博，并用“狂暴辣”来形容这款手机。

REDMI K80以其卓越的性能备受期待，据称实现了安卓最强芯、最强游戏独显和最强散热的三个“最强”。配合REDMI狂暴引擎4.0，该手机能够解锁全游戏超分超帧并发，为用户带来卓越的游戏体验。在其他配置方面，K80汇聚了小米集团的最新科技，包括升级的超声波指纹识别、支持湿手快速解锁和夜间不刺眼的功能，搭载小米星辰通信技术，支持IP68/IP69级别的防尘防水，以及超坚硬的龙晶玻璃2.0。

K80Pro搭载了高通骁龙8至尊版处理器，并配备游戏独显芯片D1，其在安兔兔的性能跑分突破了319万分，创下了品牌历史上的新高。此外，REDMI品牌在此次换标中，由“Xiaomi”变为“Redmi”，卢伟冰表示，随着Xiaomi品牌高端化的不断成功，Redmi将承接更多的上升空间，推出Turbo系列逐步承接K系列的位置，让K系列继续向上突破。他强调，Redmi的核心价值始终是提供极致的配置和性价比，对于任何竞争和挑衅，Redmi都将积极应对。

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