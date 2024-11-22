首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

REDMI K80发布会邀请函送5瓶辣椒酱 雷军：狂暴辣！

2024-11-22 13:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:REDMI品牌即将于11月27日正式发布其旗舰手机K80，而在发布会前夕，品牌方以一种独特而幽默的方式吸引了媒体的注意。许多媒体收到了一个性能礼盒，打开后发现里面竟是5瓶辣椒酱，这一创意营销手法引发了广泛的讨论和关注。

REDMI品牌总经理王腾解释说，这个创意来源于K80手机的强劲性能，他们用“狂暴辣”这个谐音梗来形容手机的性能，意为“K80性能太狂暴辣，完爆13香”。小米集团董事长雷军也加入了这场幽默的营销活动，他在社交媒体上转发了相关微博，并用“狂暴辣”来形容这款手机。

REDMI K80 发布会前竟然送了 5 瓶辣椒酱 雷军在线玩梗：狂暴辣！

REDMI K80以其卓越的性能备受期待，据称实现了安卓最强芯、最强游戏独显和最强散热的三个“最强”。配合REDMI狂暴引擎4.0，该手机能够解锁全游戏超分超帧并发，为用户带来卓越的游戏体验。在其他配置方面，K80汇聚了小米集团的最新科技，包括升级的超声波指纹识别、支持湿手快速解锁和夜间不刺眼的功能，搭载小米星辰通信技术，支持IP68/IP69级别的防尘防水，以及超坚硬的龙晶玻璃2.0。

K80Pro搭载了高通骁龙8至尊版处理器，并配备游戏独显芯片D1，其在安兔兔的性能跑分突破了319万分，创下了品牌历史上的新高。此外，REDMI品牌在此次换标中，由“Xiaomi”变为“Redmi”，卢伟冰表示，随着Xiaomi品牌高端化的不断成功，Redmi将承接更多的上升空间，推出Turbo系列逐步承接K系列的位置，让K系列继续向上突破。他强调，Redmi的核心价值始终是提供极致的配置和性价比，对于任何竞争和挑衅，Redmi都将积极应对。

REDMI K80发布会前竟然送了5瓶辣椒酱 雷军在线玩梗：狂暴辣！

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • Redmi K80蓄势待发 员工：又又又稳了

    Redmi张一帆预热K80系列，称K80系列超强的产品力，这次又又又稳了。新款RedmiK80系列包括RedmiK80和RedmiK80Pro两款手机，并且该系列的定位有所提升，不会推出RedmiK80E版本。新品将在下周开始预热，本月下旬正式发布。

    ​Redmi ​K80 ​K80系列

  • 王腾：Redmi K80E被砍掉了

    在今晚的直播中，Redmi总经理王腾表示，今年的K80系列只有两杯，没有K80E。公开信息显示，在K60系列、K70系列上，Redmi连续两年分别推出了K60E、K70E，两代机型分别首发搭载了天玑8200、天玑8300-Ultra处理器。RedmiK80全系配备2K护眼直屏有望支持无线充电，支持超声波屏幕指纹识别，电池容量有望达到6000毫安时。

    ​Redmi ​K80 ​骁龙8

  • 樊振东携REDMI K80海报霸气亮相！雷军：当红不让

    冠军大使樊振东代言REDMIK80系列的线下海报亮相各大城市，该机将于11月27日正式发布，小米创办人雷军转发了相关微博并表示，REDMI当红不让。随着K80系列的到来，REDMI全新品牌标识正式登场，红色设计代表敢红的心气和能红的底气，全部大写字母代表全面强大的内心。核心配置上，REDMIK80Pro首批搭载高通骁龙8至尊版处理器，同时配备游戏独显芯片D1，安兔兔跑分达到了3194766，是REDMI迄今最强悍的高端旗舰。

    ​樊振东 ​REDMI ​K80

  • Redmi K80系列开启预约：将于下周发布

    Redmi即将在下周发布其K80系列智能手机，具体发布会时间尚未公布。RedmiK80系列已在小米商城开启预约，参与预约的用户有机会抽取包括新品手机、SU7Ultra合金车模、Redmi路由器AX1800以及10元商城红包在内的多种奖品。考虑到诸多升级以及内存等元器件价格的上涨，RedmiK80系列的售价预计将有所上调，预计涨幅将达到数百元，Pro版本的价格可能会突破4000元档位。

    ​Redmi ​K80系列 ​智能手机发布

  • Redmi K80 Pro下周预热：要涨价

    博主数码闲聊站爆料，RedmiK80Pro会在下周开始预热。根据官方公布的信息，这次Redmi将同时推出K80标准版和K80Pro两款机型，没有K80E。王腾表示：年底这一波旗舰定价都挺难的，每一款好产品都值得被鼓励。

    ​Redmi ​K80 ​Pro

  • 王腾：Redmi K70已经停产 K80系列会更强

    RedmiK70系列手机自去年11月发布以来，凭借其全面的价位和配置覆盖，从1999元至4399元的多款选择，以及全系12GB256GB起步的良心配置，赢得了市场的广泛认可。Redmi品牌负责人王腾宣布，RedmiK70已经提前完成其生命周期内的销售规划并已停产，标志着该机型成功完成了其市场任务。K70系列的成功，特别是K70，无疑是2024年全网2-3K价格段的销量冠军，这证明了其产品力得到了消费者的充分认可。

    ​Redmi ​K70 ​手机市场

  • 小米王腾确认Redmi K80将涨价：会尽量少涨点

    Redmi品牌总经理王腾在与粉丝互动时透露，即将推出的RedmiK80系列手机将面临价格上调，但他承诺会尽量控制涨幅。这一消息与本月发布的多款旗舰手机普遍涨价的趋势相呼应，主要原因是CPU和内存芯片价格的上涨。尽管面临涨价，王腾表示会尽量控制涨幅，以保持Redmi产品的性价比。

    ​Redmi ​K80 ​手机价格上涨

  • REDMI K80辣酱礼盒背后：雷军一条视频拯救了这家辣酱企业

    快科技11月22日消息，今天我们快科技收到了REDMI K80的性能礼盒，打开是5瓶辣椒酱，这不仅仅是谐音梗的宣传，背后还有一段暖心小故事。这些辣酱的品牌名为饭遭殃，是20多年的老字号，处在破产边缘，但因为在雷军去巴黎前收拾行李的视频中出现，大大带动了销量。据媒体报道，雷军发布视频两小时后，饭遭殃生产工厂的员工率先看到了这条视频，并敏锐地发现该辣酱正是�

    ​REDMI ​K80 ​性能礼盒

  • K80海报曝光：REDMI首次登场 品牌升级更显霸气

    RedmiK80系列的海报今天已经被曝光，将由乒乓冠军樊振东代言。值得注意的是海报右上角，logo已经换成了全大写的REDMI”。如今十年已过，Redmi经获得了全民认可，品牌也将再一次进化为REDMI，未来或许还会推出高端旗舰。

    ​Redmi ​K80 ​樊振东代言

  • 大满贯双旗舰！樊振东将代言Redmi K80系列

    Redmi今日发布预热海报，宣布将于明日揭晓一位与品牌合作的“冠军朋友”，海报剪影暗示这位朋友是乒乓球奥运冠军樊振东。作为Redmi的年度旗舰产品，K80系列全系标配新一代2K直屏，屏幕核心参数全面提升，包括全亮度DC调光、圆振偏光、AON质感护眼以及超声波指纹。随着樊振东的代言和即将到来的新品发布，RedmiK80系列预计将在市场上引起广泛关注。

    ​Redmi ​K80系列 ​乒乓球奥运冠军

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM