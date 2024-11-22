美国司法部建议谷歌剥离 Chrome 和 Android 以打破垄断

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:美国司法部在提交给哥伦比亚特区地方法院的最新文件中提议，为解决谷歌在搜索领域的非法垄断行为，要求其剥离 Chrome 浏览器，并可能包括 Android 移动操作系统。这些措施旨在增强搜索市场的竞争，限制谷歌利用其主导地位继续压制竞争对手的行为。

司法部指出，Chrome 和 Android 是谷歌搜索业务的重要分销渠道，其所有权构成了重大挑战。此外，文件提议禁止谷歌与第三方签订排他性合同，例如谷歌通过与苹果的合作成为所有苹果设备的默认搜索引擎。司法部还建议，谷歌应将其搜索和广告数据授权给竞争对手，并限制其未来五年内重新进入浏览器市场的能力。

如果法院采纳这些补救措施，这可能从根本上改变谷歌在全球科技市场中的角色，并削弱其在人工智能领域的竞争力，与 OpenAI、微软和 Anthropic 的较量可能受到严重挫折。

谷歌对此强烈反对，认为司法部的提议是“激进的干涉主义”，不仅超出法院裁定范围，还将损害用户体验和美国的科技竞争力。谷歌全球事务总裁兼首席法律官肯特·沃克在博文中表示，这些措施可能降低 Chrome 和 Android 的质量，威胁用户安全和隐私，并破坏依赖谷歌搜索的第三方服务。

当前，Chrome 在美国浏览器市场的份额高达61%，剥离该产品可能对谷歌的生态系统产生深远影响。法院的最终裁决预计将在2025年作出。

（举报）