FF第二品牌Faraday X任命马骁为全球CEO：FX5、FX6预计2025年底前下线

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:FF宣布，公司长期员工马骁（Max Ma）被任命为全资子公司Faraday X aiEV Inc.的全球CEO。马骁将直接向FF全球CEO Matthias Aydt和创始人、首席用户生态官贾跃亭汇报工作，负责执行FX战略，推动FX品牌的成功。作为FF创始团队成员之一，马骁的任命有助于FF与FX品牌之间的相互赋能，并更好地落实“四轻四快”模式。他在FF担任的产品与出行生态负责人及公司战略负责人职务将保持不变。

自9月19日FX品牌发布会以来，FX项目取得了新的重大进展，成为“FF全球汽车产业桥梁战略”的重要组成部分。公司已与四家中国主机厂建立了合作关系，签署了两项战略框架协议和两份谅解备忘录，目标是在美国和中东地区推广增程式AIEV，并进一步整合全球汽车零部件产业和供应链，同时在这些市场推动纯电式AIEV（B-AIEV）和增程式AIEV(RE-AIEV)产品的发展。

马骁加入FF已近十年，在公司各个发展阶段发挥了关键作用，包括在FF面临挑战和财务困难时成功引领公司度过难关。他在企业战略方面的专长，以及在产品与出行生态系统（P&ME）领域的丰富经验，使他对FF的整体战略目标以及FX在全球范围内与供应商合作、打造高性价比高质量产品的使命有着深刻的理解。凭借这种经验的结合，马骁具备独特优势，能够带领FX迈向这一关键的发展阶段。

Faraday Future全球首席执行官Matthias Aydt表示，马骁的任命为FX的组织架构奠定了坚实基础，作为FX项目最早、最核心的推动者之一，他在开拓和推进FX战略方面做出了巨大的贡献。首批FX车型，包括FX5（预计价格区间为20，000至30，000美元）和FX6(预计价格区间为30，000至50，000美元)，预计将提供两种动力系统，既有增程式AIEV，也有纯电AIEV。首辆车预计将在2025年底前下线，具体时间取决于必要的资金支持。

FF第二品牌FX也已经全面启动核心岗位招聘，包括生产规划总监、质量规划总监、车辆工程负责人以及车辆研发负责人。Faraday Future致力于推进电动车辆技术，以满足全球用户不断演变的需求和偏好，由智能和AI驱动的出行愿景推动。

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