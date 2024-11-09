​苹果高管回应 Mac mini 电源键设计争议：几乎无需使用

近日，苹果公司正式发布了新款 Mac mini，起售价不到3500元，凭借其小巧的机身与强悍的性能，瞬间引发了消费者的抢购热潮。

然而，令人关注的是，这款新产品的电源键位置引发了网友们的热议。新款 Mac mini 的电源键被设计在了机身底部，许多消费者对此表示不解。

在一次采访中，苹果公司的高管对这一设计进行了详细的解释。副总裁 Joz 和 John 指出，电源键放在底部的原因有两个。

首先，苹果对 Mac mini 的尺寸进行了大幅缩小，新的机型体积仅为上一代的一半，因此将电源键放置在机身底部是为了优化设计。其次，他们强调，用户在使用 Mac 设备时几乎不需要频繁使用电源按钮。

这位副总裁甚至表示:“我都不记得上次给 Mac 开机是什么时候了。”这表明在苹果的设计理念中，Mac 设备的使用方式与 Windows 系统截然不同。Mac 更像是一台随时待机的设备，用户可以随时唤醒，无需担心耗电和噪音等问题。苹果在设备的设计上，更加注重用户的实际使用体验，认为大多数用户不会因长时间开机而感到不适，因此无需经常重启设备来进行系统清理。

新款 Mac mini 的推出不仅在外观上有了显著变化，性能方面也进行了提升。搭载 M4系列芯片的新款 Mac mini，能够支持更强大的图形处理能力，首次实现光线追踪技术，为用户提供了更加流畅的使用体验。此外，苹果还对端口进行了重新设计，增加了 USB-C 端口和耳机插孔，提升了产品的实用性。

划重点: 1. 🔑 新款 Mac mini 电源键被设计在机身底部，引发用户关注。 2. 📏 苹果高管表示，电源键位置是因设备尺寸缩小而优化设计，用户几乎无需使用电源按钮。 3. 🚀 新款 Mac mini 搭载 M4芯片，性能更强，首次支持光线追踪技术。

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