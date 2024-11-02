英伟达入选道指，分析称AI和高性能计算重要性增强

美国劳工统计局公布数据显示，美国10月非农新增就业人数骤降至1.2万人，增速创2020年最慢纪录，且远不及预期的10万人。然而，美股三大股指当日全线收涨，摆脱了疲软的10月非农就业数据与ISM制造业活动指数的影响。
科技股涨跌不一，Wind美国科技七巨头指数涨1.01%。个股方面，亚马逊涨超6%，英伟达涨逾1%，微软涨0.99%，谷歌涨0.11%，Meta跌0.07%，特斯拉跌0.35%，苹果跌逾1%。
中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.1%，Wind中概科技龙头指数涨0.94%。热门中概股方面，阿特斯太阳能涨超6%，大全新能源涨逾3%，世纪互联涨超3%，晶科能源涨逾3%，小鹏汽车涨超2%。
大宗商品方面，Wind数据显示，现货黄金跌0.28%，报2735.80美元/盎司。美股盘前、美国非农就业报告发布后，现货黄金一度涨至2744美元/盎司，刷新日高。
国际油价小幅上涨，美油12月合约涨0.1%报69.33美元/桶，周跌3.41%;布油2025年1月合约涨0.29%报73.02美元/桶，周跌3.98%。
标普道琼斯指数公司公布，将英伟达纳入道琼斯工业平均指数，取代道指目前的芯片业成分股英特尔。同时公布的道指另一成分股调整是，Sherwin-Williams Co.将取代陶氏化学。
分析人士认为，这次调整标志着人工智能和高性能计算的重要性日益增强。英伟达作为AI GPU的领先供应商，能够吸引更多投资者关注新兴技术，传统的半导体公司则面临较大压力，尤其是在数据处理、AI模型训练等高增长领域。
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