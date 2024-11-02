英伟达入选道指，分析称AI和高性能计算重要性增强

Oasis是由Decart AI开发的首个可玩、实时、开放世界的AI模型，它是一个互动视频游戏，由Transformer端到端生成，基于逐帧生成。Oasis能够接收用户键盘和鼠标输入，实时生成游戏玩法，内部模拟物理、游戏规则和图形。该模型通过直接观察游戏玩法学习，允许用户移动、跳跃、拾取物品、破坏方块等。Oasis被视为研究更复杂交互世界的基础模型的第一步，未来可能取代传统的游戏引擎。Oasis的实现需要模型架构的改进和模型推理技术的突破，以实现用户与模型的实时交互。Decart AI采用了最新的扩散训练和Transformer模型方法，并结合了大型语言模型（LLMs）来训练一个自回归模型，该模型可以根据用户即时动作生成视频。此外，Decart AI还开发了专有的推理框架，以提供NVIDIA H100 Tensor Core GPU的峰值利用率，并支持Etched即将推出的Sohu芯片。