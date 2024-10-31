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小米15系列今日开售：搭载骁龙 8 至尊版 售价4499元起

2024-10-31 09:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:小米公司今日上午10点正式开售其年度旗舰手机——小米15小米15Pro，标志着品牌在高端智能手机市场的又一重要步伐。小米15定价从4499元起，而小米15Pro起售价为5299元。

小米15提供了丁香紫、浅草绿、黑色和白色四款常规配色，以及一款特别的“亮银版”配色，同时还有多彩的定制版和钻石限定版在小米商城独家销售。该机型搭载了6.36英寸屏幕，整机宽度为71.2mm、重量为191g，采用一体航空铝边框和一体化3D冷雕火山口设计，支持IP68级别的防尘防水。

在显示技术上，小米15配备了一块6.36英寸2670×1200OLED直屏，支持1~120Hz LTPO，全局激发亮度可达1000nit，局部峰值亮度可达3200nit，并支持全亮度类DC调光。性能方面，小米15搭载了高通最新发布的骁龙8至尊版旗舰处理器，并内置自研微架构调度器，号称应用启动响应时间下降45.7%。同时，小米15还搭载了新一代翼型环冷散热系统，电池容量提升到5400mAh，支持90W有线快充和50W无线快充。

影像系统方面，小米15配备了与徕卡合作的新一代光学镜头，包括前置32MP镜头和后置三摄，均为5000万像素，支持Xiaomi AISP2.0（AI大模型计算摄影平台2.0）。

小米15

小米15Pro则提供了云杉绿、岩石灰和白色三种版本，重约213g，厚约8.35mm。性能方面，小米15Pro同样搭载了高通骁龙8至尊版处理器，并配备LPDDR5X内存和UFS4.0闪存。显示屏为6.73英寸3200×1440OLED等深四曲屏，基于M9发光材料，支持1-120Hz的LTPO自适应刷新率。此外，小米15Pro还支持全天候全屏息屏显示和超声波指纹识别。

小米15Pro搭载了澎湃P3快充芯片和澎湃G1电池管理芯片，内置6100mAh的金沙江电池，支持有线90W快充和50W无线快充。通信方面，小米15Pro搭载了小米星辰通信系统，首发小米澎湃T1S信号增强芯片，支持AI天线智选，增强通信体验。影像方面，小米15Pro采用了徕卡定制的新一代光学镜头，前置32MP镜头，后置三摄，包括50MP主摄、50MP超广角和50MP5X潜望长焦，支持Xiaomi AISP2.0。

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