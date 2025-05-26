红魔10S Pro发布：国补后4499元起 搭载骁龙 8 领先版

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:今日下午，备受游戏爱好者关注的红魔10S Pro系列电竞旗舰手机正式揭开面纱。该系列手机不仅在售价上给出了极具竞争力的方案，更在核心配置和技术创新上展现了红魔品牌的深厚底蕴。

售价方面，红魔10S Pro系列提供了多种配置选择。其中，红魔10S Pro黑暗量子版12GB+256GB版本到手价为4499元，而16GB+512GB版本则为4999元。氘锋透明银翼版同样提供了12GB+256GB和16GB+512GB两种配置，售价分别为4799元和5299元，以上价格均享受国家补贴政策。

对于追求极致性能的用户，红魔10S Pro+黑暗量子、氘锋透明银翼及暗夜版16GB+512GB版本售价均为5499元，而24GB+1TB的顶配版本定价为7499元，不过该版本不支持国补。

此外，红魔10S Pro还推出了《鸣潮》联名限定版，16GB+512GB版本售价同样为5499元。

在核心配置上，红魔10S Pro系列采用了第七代真全面屏技术，屏幕尺寸达到了6.85英寸，分辨率为1.5K，为用户提供了更为广阔的视野和细腻的显示效果。该系列手机搭载了高通骁龙8至尊领先版芯片，确保了强大的运算能力和流畅的游戏体验。其中，Pro+版本更是配备了7500mAh的大容量电池和120W闪充组合，而Pro版则采用了7050mAh电池搭配80W闪充，满足了用户对于长时间游戏和快速充电的需求。

红魔10S Pro系列的真全面屏形态是其一大亮点，高达95.3%的屏占比实现了0挖孔、0遮挡、0妥协的视觉效果，支持144Hz自适应高刷，峰值亮度达到了2000尼特。同时，该系列手机还搭载了新一代星盾护眼技术，支持2592Hz超高频PWM调光与DC调光，并获得了SGS&莱茵低蓝光护眼双重认证，有效保护用户的视力健康。

在触控技术方面，红魔10S Pro系列全新升级了MAGIC TOUCH2.0触控技术，瞬时触控采样率高达2500Hz，多指触控采样率也达到了960Hz，确保了游戏中的精准操作。前置摄像头为1600万像素，并搭载了屏下人像算法4.0，自拍效果堪比主流挖孔屏旗舰。

散热系统方面，红魔10S Pro系列同样表现出色。该系列手机配备了强悍的ICE X魔冷散热系统，有效降低了整机核心温度23°C。其中，行业首创的直触CPU“热源”方案更是让CPU核心温度下降了5°C。机身内部还搭载了涡轮增压风扇驭风3.0，转速高达23000转/分，搭配12000mm²3D冰阶VC，确保了性能的持久稳定释放，让整机更加“冷静”。

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