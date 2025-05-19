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华为nova 14 Ultra发布：售价4199元起 搭载鸿蒙5系统

2025-05-19 16:09 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月19日 消息:今日下午，华为正式推出nova14系列手机，涵盖nova14、nova14Pro及旗舰机型nova14Ultra三款产品。其中，nova14Ultra凭借鸿蒙5系统与多项创新技术成为焦点，售价4199元起，并将于5月23日开启首销。

作为全球首款搭载鸿蒙5系统的直板手机，nova14Ultra在系统层面实现突破。据官方介绍，鸿蒙5深度融合盘古大模型与DeepSeek技术，推动智能助手“小艺”全面升级。新功能“小艺帮接”可自动识别并接听外卖、快递等场景来电，通过自然对话完成信息确认，交互体验更拟人化。此外，鸿蒙5首发“AI魔法移图”功能，支持用户对图片元素进行自由拖动、缩放及复制，为影像创作提供全新交互方式。

全球首款鸿蒙 5 直板机！华为nova 14 Ultra发布： 4199 元起

全球首款鸿蒙 5 直板机！华为nova 14 Ultra发布： 4199 元起

屏幕方面，nova14Ultra配备6.81英寸全等深四微曲OLED屏幕，分辨率达2860×1272，支持1~120Hz自适应刷新率，动态峰值亮度达5500nit。该机型全系支持天通卫星通信与北斗卫星消息双模功能，无地面网络覆盖时仍可发送紧急信息。

影像系统是nova14Ultra的核心亮点之一。其后置三摄模组由5000万像素主摄（RYYB传感器，f/1.4-f/4.0可变光圈，OIS光学防抖）、5000万像素超广角镜头(RYYB传感器)及3.7倍潜望式长焦镜头(RYYB传感器，OIS光学防抖)组成，并配备红枫多光谱原色摄像头。该摄像头通过150万多光谱通道精准捕捉环境色温，色彩还原准确度较传统方案提升20%，可真实还原落日余晖的渐变层次或霓虹灯下的斑斓光影。

针对人像拍摄场景，nova14Ultra的红枫镜头结合AI光影重构技术，在逆光、暗光环境下仍能输出皮肤透亮、发丝分明的质感大片。此外，前后置双快门联动功能支持0.3秒极速抓拍，可精准定格滑板腾空、宠物跳跃等动态瞬间，有效解决高速运动场景下的糊片问题。

价格方面，nova14Ultra提供256GB、512GB及1TB昆仑玻璃版本，售价分别为4199元、4499元及4999元。此次发布标志着华为在操作系统、影像算法及卫星通信领域的持续创新，也为中高端手机市场注入新竞争力。

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