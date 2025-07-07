首页 > 原创 > 关键词  > AI创作工具最新资讯  > 正文

AI日报：B站或将推“代号H” AI创作工具；智元发布哪吒机器人灵犀X2-N；宇树科技冲刺科创板IPO

2025-07-07 16:31 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、报道称B站即将推出 “代号 H” AI 创作工具，力推视频播客业务

B站正在积极拓展视频播客业务，并计划推出一系列扶持政策，包括一款名为“代号 H”的AI创作工具。该工具旨在帮助播客创作者节省寻找视频素材和剪辑的时间，提升创作效率。同时，B站预计将在今年暑期大力吸引播客创作者入驻，推动视频播客成为重要的增长点。

【AiBase提要:】

🎙️ B站将推出“代号 H”AI创作工具，助力视频播客创作效率提升。

📊 视频播客消费时长在2025年第一季度达到259亿分钟，用户规模超4000万。

🏙️ B站提供流量支持和免费录制场地等扶持政策，促进内容创作者转型。

2、智元发布“哪吒机器人灵犀X2-N”:可轮足双形态切换

智元公司推出的哪吒机器人灵犀X2-N以其独特的双形态设计，展现了强大的适应性和灵活性，能够在不同场景中表现出色。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 双形态设计，轮式与足式自由切换，适应多种场景和复杂地形。

⛰️ 足式状态下具备卓越的越障能力，可盲走上台阶并携带重物稳健前行。

🛞 轮式形态下实现高效移动，具备“边走边滑”特性，应对复杂地形如单边桥、斜坡等轻松自如。

3、宇树科技冲刺科创板IPO，百亿估值获阿里腾讯重金加持

宇树科技正加速冲刺科创板IPO，并已完成约7亿元人民币的C轮融资，投后估值达120亿元。本轮融资由多家行业巨头领投，表明其上市进程已进入关键阶段。

【AiBase提要:】

🚀 宇树科技计划在科创板进行首次公开募股（IPO）。

💰 完成约7亿元人民币的C轮融资，投后估值达到120亿元。

🤝 融资阵容豪华，包括中国移动、腾讯、阿里等知名机构。

4、开源多模态大模型 EarthMind:革新地球观测数据分析的利器

EarthMind 是一个开源多模态大模型，旨在高效分析和理解复杂的地球观测数据。它引入了空间注意力提示（SAP）模块以提升像素级理解的精准度，并通过跨模态融合和多粒度理解实现不同传感器数据的有效整合与分析。

【AiBase提要:】

🧠 引入空间注意力提示（SAP）模块，提升像素级理解的精准度。

🔄 通过跨模态融合和多粒度理解，EarthMind 实现了不同传感器数据的有效整合与分析。

🌍 EarthMind 是一个开源多模态大模型，专门处理复杂的地球观测数据。

5、Gemini CLI重磅更新!音视频处理+隐私新功能，开发者福音来了!

Gemini CLI最新版本带来了多项功能改进与优化，包括音视频处理、Markdown增强、隐私保护升级、兼容性优化以及稳定性提升。这些更新进一步拓展了其应用场景，为开发者提供了更高效和灵活的工作体验。

image.png

【AiBase提要:】

🎥 音视频处理能力新增，扩展工具应用场景

🔒 隐私保护功能强化，用户数据控制更透明

⚙️ 兼容性优化，支持更多编辑器和跨平台使用

详情链接:https://github.com/google-gemini/gemini-cli

6、隐形AI桌面助手Glass:开源即爆，智能记录生活点滴

Glass是一款由Pickle团队开发的开源AI桌面助手，旨在成为用户的‘数字大脑扩展’。它专为macOS设计，运行于后台，实时捕捉屏幕活动和音频，智能分析并将信息转化为结构化知识，提升工作与生活效率。

image.png

【AiBase提要:】

✨ Glass是一款轻量、快速的桌面工具，专为macOS设计，实时捕捉屏幕活动和音频。

🧠 具备强大的上下文理解能力，能将零散信息整理为实用知识库。

🔒 采用‘隐形设计’，不干扰用户隐私和操作流畅性。

详情链接:https://github.com/pickle-com/glass

7、Claude 即将发布Claude Neptune v3模型，数学能力超强

Anthropic正在测试代号为‘Claude Neptune v3’的新AI模型，该模型可能成为Claude4.5的前身或全新突破。目前处于内部红队测试阶段，重点测试其宪法AI系统的稳健性，并在数学推理能力上表现出色。

image.png

【AiBase提要:】

🔍 Claude Neptune v3正处于内部红队测试阶段，专注于宪法AI系统的稳健性测试。

🧠 该模型在数学推理能力上表现突出，可能媲美OpenAI的o3Pro和Google的Kingfall模型。

🚀 Anthropic计划通过Neptune v3优化模型的上下文窗口和工具使用能力，以应对复杂任务需求。

8、OpenAI 宣布 GPT-5将整合多种模型，实现全新突破

OpenAI宣布GPT-5将整合多种模型，实现全新突破。该模型计划在夏季推出，将O系列的推理能力与GPT系列的多模态功能结合，提升整体性能并减少用户在不同模型间切换的需求。

【AiBase提要:】

🧠 GPT-5将整合推理能力和多模态功能

📅 GPT-5预计在夏季发布

🔄 新模型旨在减少用户切换不同模型的需求

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 智元发布新款人形机器人产品灵犀X2-N

    智元机器人发布灵犀X2-N机器人，实现科幻电影中的"变形"功能。该机器人可在轮式与足式间无缝切换：足式模式下稳健行走，能应对复杂地形并负重12斤；轮式模式下快速移动，轻松通过狭窄空间。这种"无痕变形"技术不仅是技术突破，更为机器人应用场景开辟新可能，堪称机器人界的"变形大师"。

    ​灵犀X2-N ​智能机器人 ​形态转换

  • AI日报：即梦灰测图片3.1模型；ElevenLabs推出AI语音助理11ai；百度发布多智能体协同AI IDE

    本文介绍了AI领域多项最新进展：1)即梦灰测图片3.1模型增强电影感和艺术风格；2)ElevenLabs推出语音助手11ai；3)文心快码发布多模态AI开发工具Comate AI IDE；4)苹果采用"归一化流"技术开发新型AI生图模型；5)Grok将推出整合多类型文件管理功能；6)OmniGen2开源多模态模型重塑AI应用场景；7)ScholAI革新学术研究工具；8)豆包推出可视化AI编程功能；9)饿了么推出骑手AI助手"小饿"；10)张雪峰认为AI可替代部分教育工作；11)微软发布3.3亿参数小模型Mu。这些创新展示了AI技术在各领域的快速发展和应用潜力。

    ​人工智能 ​AI产品 ​技术趋势

  • 「6月27日AI日报」腾讯开源轻量级混元-A13B模型；可灵AI推“视频音效”功能

    AI日报主要内容： 1. 腾讯开源混元A13B模型，采用MoE架构，总参数量800亿，激活参数130亿，支持低端GPU部署 2. 可灵AI推出"视频音效"功能，实现所见即所听的沉浸体验 3. Black Forest开源图像编辑模型FLUX.1Kontext，支持消费级硬件运行 4. OpenAI发布Deep Research API新模型o3/o4-mini，支持自动化网页搜索和数据分析 5. 小米推出1999元起AI眼镜，集成拍摄、支付、音乐等功能 6. 迅雷推出下载MCP服务，一句话指令让AI自动完成下载任务 7. HeyGen推出AI视频Agent，几分钟内生成专业级视频内容 8. 谷歌开源端侧多模态大模型Gemma3n，手机也能运行云端AI性能

    ​腾讯 ​混元模型 ​开源AI

  • 「6月25日AI日报」支付宝推 “AI 打赏” 服务；QQ浏览器上线高考志愿报告功能

    AI日报精选：1)Claudia开源图形界面工具发布，简化Claude Code编程体验；2)QQ浏览器推出"AI高考通"志愿填报功能；3)秘塔AI搜索新增"听讲解"语音功能；4)iOS26将升级图乐园AI图像生成功能；5)支付宝推出国内首个"AI打赏"服务；6)小米AI眼镜即将发布，支持物品识别和语音交互；7)奥比中光发布天工Pro机器人，搭载深度相机；8)DeepMind推出新一代机器人AI模型Gemini Robotics；9)字节跳动推出ProtoReasoning框架提升大模型逻辑推理能力；10)Clikka AI革新产品摄影，一键生成专业级效果图。

    ​AI ​编程 ​图形用户界面

  • AI日报：腾讯混元3D 2.1大模型开源；字节跳动AI Lab负责人李航卸任；OpenAI Codex 全新升级

    本文介绍了AI领域最新动态：1)腾讯开源混元3D2.1大模型，提升3D生成质量；2)OpenAI Codex升级，优化代码生成功能；3)字节跳动AI Lab负责人李航卸任；4)微软发布700个AI应用案例；5)微软推出Code Researcher工具，解决58%系统崩溃问题；6)Observer AI实现屏幕操作自动化；7)Genspark发布AI浏览器；8)麻省理工用AI技术3.5小时修复15世纪名画；9)蚂蚁集团推出开源多模态GPT-4o模型Ming-Omni；10)MagicTryOn视频换衣框架；11)字节跳动发布实时互动AI视频生成模型Seaweed APT2；12)ChatGPT搜索功能升级；13)字节跳动与老凤祥合作开发AI智能眼镜。

    ​人工智能 ​3D生成 ​开源大模型

  • 既是工具人也是情绪搭子，INDEMIND助力打造陪伴机器人新范式！

    陪伴机器人，不只是玩具!对“娱乐化”的过分追求，让陪伴机器人更像是一个玩具，以至于人们眼中它就是一个华而不实的智商税。对于消费者而言，这无疑是他们的客观感受，但对于行业而言，“娱乐化”的背后更多是技术缺位的无奈抉择。图片来自网络“玩具化”的“基因”陪伴机器人的发展轨迹，天然埋下了“玩具化”的基因。初代产品诞生于消费电子领域，早期以索�

    ​陪伴机器人 ​人工智能 ​科技玩具

  • AI日报：MiniMax发布视频智能体Hailuo Agent；昆仑万维开源 Skywork-SWE-32B；B站接入Qwen 3等模型

    本期AI日报聚焦多项AI领域创新：1)MiniMax推出视频Agent工具，支持文本生成高清视频及人脸驱动；2)昆仑万维开源Skywork-SWE-32B模型，提升软件工程任务表现；3)B站接入通义千问模型，推出数据分析智能体InsightAgent；4)ChatGPT深度整合Gmail与日历功能；5)腾讯云发布全链路AI开发平台"AI Builder"；6)HeyGen推出UGC广告数字人功能；7)研究显示过度依赖AI或削弱批判性思维。此外还涵盖AI音乐生成、内容检测工具停运等动态，展现AI技术快速发展的多元应用与潜在影响。

    ​AI日报 ​视频生成 ​人工智能

  • 「6月26日AI日报」可灵AI推全球首部AIGC单元剧；谷歌开源AI智能体Gemini CLI

    AI行业近期动态汇总：1)豆包AI编程升级为"应用创作1.0"，支持可视化编辑和实时预览，降低开发门槛；2)谷歌开源Gemini CLI工具，集成Gemini 2.5 Pro模型，提供免费编程助手；3)Anthropic推出"Artifacts"功能，用户无需编程即可在Claude中创建AI应用；4)出门问问发布TicNote+硬件产品，内置Shadow AI技术；5)OpenAI将Codex CLI重构为Rust语言以提升性能；6)谷歌发布Imagen4文生图模型，突�

    ​AI编程 ​零代码 ​应用创作

  • 第10万台机器人下线，普渡机器人领航全球服务机器人规模化量产

    普渡科技在江苏盐城建湖超级工厂迎来第10万台机器人下线，标志着其产品累计出货量达重要里程碑。该工厂占地4万平方米，年产能10万台，采用物联网技术实现全生命周期智能化管理。公司业务覆盖60多个国家地区，海外营收占比超80%，其中商用服务机器人"贝拉"成为出海代表产品。普渡已构建配送、清洁、工业配送三大产品线，并率先完成专用、类人形、人形机器人全形态布局。2023年公司以23%市占率位居全球第一，预计2035年全球服务机器人市场规模将达1950亿美元。

    ​普渡机器人 ​服务机器人 ​全球市场

  • AI日报：美团No Code平台免费开放；豆包App升级“一句话P图”功能；苹果Xcode 26内置ChatGPT等AI功能

    本文介绍了AI领域多项重要进展：1)美团推出No Code平台和1680个AI应用；2)豆包App升级"一句话P图"功能；3)苹果发布内置ChatGPT的Xcode26开发工具；4)iOS26新增视觉智能功能；5)讯飞星火X1升级版即将发布；6)比亚迪接入阿里通义大模型；7)DeepSeek支持本地工具调用；8)开源框架Rowboat支持快速构建智能助手；9)X平台整合Grok AI优化内容推荐；10)港科大开发进化搜索技术提升小模型图像生成能力；11)硅基流动完成数亿元融资；12)港大与英伟达合作开发新型视觉注意力机制。这些创新展示了AI技术在各领域的快速发展和应用突破。

    ​人工智能 ​AI产品应用 ​大语言模型

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM