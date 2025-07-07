AI日报：B站或将推“代号H” AI创作工具；智元发布哪吒机器人灵犀X2-N；宇树科技冲刺科创板IPO

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1、报道称B站即将推出 “代号 H” AI 创作工具，力推视频播客业务

B站正在积极拓展视频播客业务，并计划推出一系列扶持政策，包括一款名为“代号 H”的AI创作工具。该工具旨在帮助播客创作者节省寻找视频素材和剪辑的时间，提升创作效率。同时，B站预计将在今年暑期大力吸引播客创作者入驻，推动视频播客成为重要的增长点。

【AiBase提要:】 🎙️ B站将推出“代号 H”AI创作工具，助力视频播客创作效率提升。 📊 视频播客消费时长在2025年第一季度达到259亿分钟，用户规模超4000万。 🏙️ B站提供流量支持和免费录制场地等扶持政策，促进内容创作者转型。

2、智元发布“哪吒机器人灵犀X2-N”:可轮足双形态切换

智元公司推出的哪吒机器人灵犀X2-N以其独特的双形态设计，展现了强大的适应性和灵活性，能够在不同场景中表现出色。

【AiBase提要:】 🤖 双形态设计，轮式与足式自由切换，适应多种场景和复杂地形。 ⛰️ 足式状态下具备卓越的越障能力，可盲走上台阶并携带重物稳健前行。 🛞 轮式形态下实现高效移动，具备“边走边滑”特性，应对复杂地形如单边桥、斜坡等轻松自如。

3、宇树科技冲刺科创板IPO，百亿估值获阿里腾讯重金加持

宇树科技正加速冲刺科创板IPO，并已完成约7亿元人民币的C轮融资，投后估值达120亿元。本轮融资由多家行业巨头领投，表明其上市进程已进入关键阶段。

【AiBase提要:】 🚀 宇树科技计划在科创板进行首次公开募股（IPO）。 💰 完成约7亿元人民币的C轮融资，投后估值达到120亿元。 🤝 融资阵容豪华，包括中国移动、腾讯、阿里等知名机构。

4、开源多模态大模型 EarthMind:革新地球观测数据分析的利器

EarthMind 是一个开源多模态大模型，旨在高效分析和理解复杂的地球观测数据。它引入了空间注意力提示（SAP）模块以提升像素级理解的精准度，并通过跨模态融合和多粒度理解实现不同传感器数据的有效整合与分析。

【AiBase提要:】 🧠 引入空间注意力提示（SAP）模块，提升像素级理解的精准度。 🔄 通过跨模态融合和多粒度理解，EarthMind 实现了不同传感器数据的有效整合与分析。 🌍 EarthMind 是一个开源多模态大模型，专门处理复杂的地球观测数据。

5、Gemini CLI重磅更新!音视频处理+隐私新功能，开发者福音来了!

Gemini CLI最新版本带来了多项功能改进与优化，包括音视频处理、Markdown增强、隐私保护升级、兼容性优化以及稳定性提升。这些更新进一步拓展了其应用场景，为开发者提供了更高效和灵活的工作体验。

【AiBase提要:】 🎥 音视频处理能力新增，扩展工具应用场景 🔒 隐私保护功能强化，用户数据控制更透明 ⚙️ 兼容性优化，支持更多编辑器和跨平台使用 详情链接:https://github.com/google-gemini/gemini-cli

6、隐形AI桌面助手Glass:开源即爆，智能记录生活点滴

Glass是一款由Pickle团队开发的开源AI桌面助手，旨在成为用户的‘数字大脑扩展’。它专为macOS设计，运行于后台，实时捕捉屏幕活动和音频，智能分析并将信息转化为结构化知识，提升工作与生活效率。

【AiBase提要:】 ✨ Glass是一款轻量、快速的桌面工具，专为macOS设计，实时捕捉屏幕活动和音频。 🧠 具备强大的上下文理解能力，能将零散信息整理为实用知识库。 🔒 采用‘隐形设计’，不干扰用户隐私和操作流畅性。 详情链接:https://github.com/pickle-com/glass

7、Claude 即将发布Claude Neptune v3模型，数学能力超强

Anthropic正在测试代号为‘Claude Neptune v3’的新AI模型，该模型可能成为Claude4.5的前身或全新突破。目前处于内部红队测试阶段，重点测试其宪法AI系统的稳健性，并在数学推理能力上表现出色。

【AiBase提要:】 🔍 Claude Neptune v3正处于内部红队测试阶段，专注于宪法AI系统的稳健性测试。 🧠 该模型在数学推理能力上表现突出，可能媲美OpenAI的o3Pro和Google的Kingfall模型。 🚀 Anthropic计划通过Neptune v3优化模型的上下文窗口和工具使用能力，以应对复杂任务需求。

8、OpenAI 宣布 GPT-5将整合多种模型，实现全新突破

OpenAI宣布GPT-5将整合多种模型，实现全新突破。该模型计划在夏季推出，将O系列的推理能力与GPT系列的多模态功能结合，提升整体性能并减少用户在不同模型间切换的需求。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5将整合推理能力和多模态功能 📅 GPT-5预计在夏季发布 🔄 新模型旨在减少用户切换不同模型的需求

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